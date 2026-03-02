Κόσμος

Λίβανος: 31 νεκροί και 149 τραυματίες από ισραηλινές επιθέσεις σε περιοχές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους περίπου πενήντα χωριών σε όλο τον Λίβανο να απομακρυνθούν «τουλάχιστον 1.000 μέτρα» από κάθε πολυκατοικία ενόψει βομβαρδισμών
Κατεστραμμένο κτίριο στο Λίβανο
(AP Photo/Hussein Malla)

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ «σε όλο τον Λίβανο», ως απάντηση σε πυρά του σιιτικού λιβανικού κινήματος.

Οι αρχές του Λιβάνου έκαναν λόγο για τουλάχιστον 31 νεκρούς και 149 τραυματίες από την επίθεση του Ισραήλ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν στη διάρκεια της νύχτας ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό και είδαν πολλές οικογένειες να διαφεύγουν από το νότιο τμήμα της χώρας με αυτοκίνητα, μερικά από τα οποία είχαν δεμένα στρώματα στην οροφή τους.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους περίπου πενήντα χωριών σε όλο τον Λίβανο να απομακρυνθούν «τουλάχιστον 1.000 μέτρα» από κάθε πολυκατοικία ενόψει βομβαρδισμών.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως αναχαίτισε ένα «βλήμα» που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο και πως άλλα έπεσαν σε ακατοίκητες ζώνες χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε «μια ομοβροντία πυραύλων και ένα σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών» εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης.

«Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας εκστρατεία εναντίον του Ισραήλ και είναι πλήρως υπεύθυνη για οποιαδήποτε κλιμάκωση», δήλωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ. «Κάθε εχθρός που απειλεί την ασφάλειά μας θα πληρώσει μεγάλο τίμημα», πρόσθεσε.

Ο στρατός προειδοποίησε στη συνέχεια ότι οι επιδρομές στο Λίβανο θα ενταθούν σήμερα.

