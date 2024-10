Το Ισραήλ χτύπησε 200 στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και ετοιμάζεται να απαντήσει στο Ιράν

Στα ύψη βρίσκεται το θερμόμετρο της έντασης στη Μέση Ανατολή καθώς το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να απαντήσει στην επίθεση από σχεδόν 200 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν την περασμένη Τρίτη (1.10.24), ενώ ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (3.10.24) ότι έχει εξουδετερώσει 60 μέλη της Χεζμπολάχ και έχει πλήξει 200 στόχους της σιιτικής οργάνωσης το τελευταίο 24ωρο στη χερσαία επιχείρησή του στον νότιο Λίβανο.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εξετάζει την απάντησή του στο Ιράν, η οποία και αναμένεται δυναμτική, με τον Ισραηλινό πρεσβευτή στα Ηνωμένη Έθνη να δηλώνει πως τα αντίποινα στην Τεχεράνη «θα έλθουν πολύ σύντομα».

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Χέρτζι Χαλεβί, προειδοποίησε πως το Ισραήλ έχει τα μέσα «να επιτεθεί σε κάθε στόχο στη Μέση Ανατολή».

Την ίδια ώρα, το Ιράν δηλώνει ότι η πυραυλική του επίθεση ήλθε ως απάντηση στις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε και του γραμματέα της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και πως δεν θέλει να κλιμακώσει περαιτέρω την κατάσταση. Με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να προειδοποιεί πάντως ότι «η απάντηση θα είναι ισχυρότερη εάν το Ισραήλ απαντήσει». Οι Ισραηλινοί παραδέχτηκαν υπήρξαν πλήγματα από την ιρανική πυραυλική επίθεση, στο διαδίκτυο έχουν ανέβει βίντεο με δορυφορικές εικόνες από ζημιές που υπέστη η ισραηλινή αεροπορική βάση Nevatim.

Planet Labs satellite images published by AP show damage to a hanger at the Nevatim Airbase following the Iranian massive ballistic missile attack on Israel.



The Israeli military on Wednesday acknowledged that some of its airbases were hit in Iran’s attack, but the damage was… pic.twitter.com/ner6OzsW0o — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 3, 2024

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε πως «το Ισραήλ έχει δικαίωμα να απαντήσει. Θα πρέπει να είναι ανάλογη η απάντηση». Εάν και είπε πως δεν υποστηρίζει μια ισραηλινή επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συζητήσουν με τους Ισραηλινούς πώς θα πραγματοποιηθεί η απάντηση στην πυραυλική επίθεση του Ιράν.

Έξι νεκροί από νέο ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό

Στο μεταξύ, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη νέα ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο κέντρο της Βηρυτού τα ξημερώματα της Πέμπτης (3.10.24). Πρόκειται για την πρώτη ισραηλινή επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου από το 2006.

IDF launched an airstrike overnight on the Islamic Health Authority center in Beirut – Al-Manar



According to the Lebanese Ministry of Health, the shelling killed two people and wounded 11. pic.twitter.com/xaicqmcNPs — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2024

The IDF says that in the past day, some 60 Hezbollah operatives were killed and more than 200 targets were struck by the Israeli Air Force, amid ground operations in southern Lebanon.



Overnight, some 15 Hezbollah operatives holed up at the town hall of southern Lebanon’s Bint… pic.twitter.com/7uHfEHiD32 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 3, 2024

Από την ισραηλινή αεροπορική επίθεση χτυπήθηκε κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η Ισλαμική Αρχή Υγείας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει γραφείο σε έναν από τους ορόφους του κτιρίου. Σύμφωνα με τις IDF, μέχρι στιγμής έχουν εξουτερωθεί 60 μέλη της Χεζμπολάχ και χτυπήθηκαν 200 στόχοι από την Ισραηλινή Αεροπορία.

Κι ενώ το Ισραήλ επιμένει πως η χερσαία επιχείρηση που έχει εξαπολύσει στον νότιο Λίβανο είναι «περιορισμένη» και «τοπική», δεν ισοδυναμεί με μεγάλης κλίμακας εισβολή, η κατάσταση στο έδαφος, σύμφωνα με το CNN, υποδηλώνει το αντίθετο.

Το Ισραήλ στέλνει περισσότερα στρατεύματα στον νότιο Λίβανο. Το μέγεθος των ισραηλινών στρατευμάτων δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά έγινε γνωστό πως οι IDF στέλνουν μία μεραρχία, η οποία συνήθως αποτελείται από τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες.

Οι μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των μελών της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, με την ισραηλινή πλευρά να ανακοινώνει το βράδυ της Τετάρτης (2.10.24) τον θάνατο οκτώ ισραηλινών στρατιωτών.

Σημειώνεται ότι τα ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταστρέψει περίπου το 50% του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ, που περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και ρουκέτες, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι IDF ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξουδετέρωσαν τον Νο2 της Χαμάς στη Γάζα, Ραουί Μουστάχα.

Οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν αποθήκη οπλισμού στη Συρία

Αποθήκη όπλων κοντά στο λιμάνι της Συρίας στη Λαττάκεια χτύπησε τη νύχτα ο στρατός του Ισραήλ.

مصادر لتلفزيون سوريا: قصف إسرائيلي استهدف مستودعا داخل قاعدة حميميم الروسية



القصف الإسرائيلي استهدف مواقعا عسكرية أخرى في محافظة اللاذقية بالتزامن مع ضرب المستودع داخل قاعدة حميميم



إسرائيل قصفت القاعدة بعد ساعة من وصول طائرة إيرانية تابعة لشركة “قاشيم فارس”



القصف الإسرائيلي لم… pic.twitter.com/qZZSHjjqzb — Abdullah Almousa (@Abu_Orwa91) October 3, 2024

This is not Lebanon.



This is not Palestine.



This is Syria.



Israel is now massively bombing several cities on the Syrian coast.



While Western media keeps yapping about Iran striking Israeli military sites, Israel is dropping bombs on 3 different countries simultaneously. pic.twitter.com/RsGl9Fs3eV — sarah (@sahouraxo) October 3, 2024

Σύμφωνα με το φιλοκυβερνητικό ραδιόφωνο Sham FM, η συριακή αεράμυνα προσπάθησε να αντιμετωπίσει «στόχους» πάνω από τη θάλασσα στην περιοχή της Λαττάκειας στη Συρία. Στόχος φέρεται να ήταν μια αποθήκη μέσα στη ρωσική βάση Hmeimim όπου από εκεί διακινούνται όπλα.