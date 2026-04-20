Το Ισραήλ ζητά «συγγνώμη» για την καταστροφή του αγάλματος του Ιησού από τον στρατιώτη – «Αντίθετο από τις αξίες μας»

Όλο και περισσότεροι Ισραηλινοί κατακρίνουν την συμπεριφορά του στρατιώτη που βεβήλωσε το άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο. Αυτή τη φορά, ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ ζήτησε συγγνώμη από κάθε Χριστιανό που πληγώθηκε στην εικόνα του εσταυρωμένου να είναι πεσμένος στο έδαφος.

Ο στρατιώτης των IDF χτύπησε με σφυρί το άγαλμα του Ιησού, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η εικόνα του να καταστρέφει το άγαλμα, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ο στρατός του Ισραήλ έβγαλε αμέσως ανακοίνωση λέγοντας πως οι IDF θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών και ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Following the completion of an initial examination regarding a photograph published earlier today of an IDF soldier harming a Christian symbol, it was determined that the photograph depicts an IDF soldier operating in southern Lebanon.



The IDF views the incident with great… https://t.co/U6P3x8KWBb — Israel Defense Forces (@IDF) April 19, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από κάθε Χριστιανό, σε ανάρτησή του στο Χ.

Αποκάλεσε την βεβήλωση ως «σοβαρή» και «αξιοθρήνητη» ενώ διευκρίνισε πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Video of the statue of Jesus destroyed by the Israeli soldier in Lebanon



The matter is being investigated by the IDF, but considering there were only 3 indictments and 1 conviction of Israeli soldiers in Gaza, I wouldn’t hold my breath https://t.co/LEqVn9ri9m pic.twitter.com/icOUGEQ1ct — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 19, 2026

Τόνισε πως αυτή η πράξη είναι αντίθετη με τις αξίες του Ισραήλ – χώρα η οποία σέβεται τα ιερά σύμβολα και προωθεί την ανεξιθρησκεία.

הפגיעה בסמל דת נוצרי ע״י חייל צה״ל בדרום לבנון היא חמורה ומחפירה.



אני משבח את צה״ל על הודעתו, על הוקעת הארוע, על התחקיר המתקיים בנושא ומשוכנע כי יינקטו הצעדים החריפים הנדרשים כלפי מי שביצע את המעשה המכוער.



פעולה מביישת זו מנוגדת באופן מוחלט לערכינו.

ישראל היא מדינה שמכבדת את… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 20, 2026

«Η ζημιά που προκλήθηκε σε ένα χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο από έναν στρατιώτη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο νότιο Λίβανο είναι σοβαρή και αξιοθρήνητη. Επαινώ τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις για την ανακοίνωσή τους, για την καταδίκη του περιστατικού, για τη συνεχιζόμενη έρευνα για το θέμα και είμαι πεπεισμένος ότι θα ληφθούν τα αυστηρά μέτρα που απαιτούνται εναντίον όποιου διέπραξε αυτή την άσχημη πράξη. Αυτή η επαίσχυντη πράξη είναι εντελώς αντίθετη με τις αξίες μας. Το Ισραήλ είναι μια χώρα που σέβεται τις διάφορες θρησκείες και τα ιερά τους σύμβολα και προωθεί την ανοχή και τον σεβασμό μεταξύ των θρησκειών. Ζητούμε συγγνώμη για αυτό το περιστατικό και από κάθε Χριστιανό του οποίου τα συναισθήματα πληγώθηκαν» τόνισε.