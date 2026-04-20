Το Ισραήλ ζητά «συγγνώμη» για την καταστροφή του αγάλματος του Ιησού από τον στρατιώτη – «Αντίθετο από τις αξίες μας»

Η ανακοίνωση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ για το περιστατικό - Χαρακτήρισε το περιστατικό ως «σοβαρό» και «αξιοθρήνητο»
Το Ισραήλ ζητά «συγγνώμη» για την καταστροφή του αγάλματος του Ιησού από τον στρατιώτη – «Αντίθετο από τις αξίες μας»

Όλο και περισσότεροι Ισραηλινοί κατακρίνουν την συμπεριφορά του στρατιώτη που βεβήλωσε το άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο. Αυτή τη φορά, ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ ζήτησε συγγνώμη από κάθε Χριστιανό που πληγώθηκε στην εικόνα του εσταυρωμένου να είναι πεσμένος στο έδαφος.

Ο στρατιώτης των IDF χτύπησε με σφυρί το άγαλμα του Ιησού, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η εικόνα του να καταστρέφει το άγαλμα, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ο στρατός του Ισραήλ έβγαλε αμέσως ανακοίνωση λέγοντας πως οι IDF θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών και ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από κάθε Χριστιανό, σε ανάρτησή του στο Χ.

Αποκάλεσε την βεβήλωση ως «σοβαρή» και «αξιοθρήνητη» ενώ διευκρίνισε πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Τόνισε πως αυτή η πράξη είναι αντίθετη με τις αξίες του Ισραήλ – χώρα η οποία σέβεται τα ιερά σύμβολα και προωθεί την ανεξιθρησκεία.

«Η ζημιά που προκλήθηκε σε ένα χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο από έναν στρατιώτη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο νότιο Λίβανο είναι σοβαρή και αξιοθρήνητη. Επαινώ τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις για την ανακοίνωσή τους, για την καταδίκη του περιστατικού, για τη συνεχιζόμενη έρευνα για το θέμα και είμαι πεπεισμένος ότι θα ληφθούν τα αυστηρά μέτρα που απαιτούνται εναντίον όποιου διέπραξε αυτή την άσχημη πράξη. Αυτή η επαίσχυντη πράξη είναι εντελώς αντίθετη με τις αξίες μας. Το Ισραήλ είναι μια χώρα που σέβεται τις διάφορες θρησκείες και τα ιερά τους σύμβολα και προωθεί την ανοχή και τον σεβασμό μεταξύ των θρησκειών. Ζητούμε συγγνώμη για αυτό το περιστατικό και από κάθε Χριστιανό του οποίου τα συναισθήματα πληγώθηκαν» τόνισε.

