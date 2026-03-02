Το Κουβέιτ επιβεβαιώνει τη συντριβή «πολλών» αμερικανικών μαχητικών – Ασφαλείς οι πιλότοι

Μετά το μπαράζ επιθέσεων από το Ιράν, οι αρχές στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη συντριβή «αρκετών αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών» εντός της επικράτειάς του, διευκρινίζοντας ωστόσο πως όλα τα μέλη των πληρωμάτων είναι ζωντανά. Αρχικά διέρρευσαν πληροφορίες πως επρόκειτο για περιστατικό «φίλιων πυρών» με εμπλοκή της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Οι πιλότοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τα σημεία των συντριβών και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Εκπρόσωπος του υπουργείου τόνισε ότι υπάρχει ήδη άμεσος συντονισμός με τις ΗΠΑ για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα ατυχήματα.

Την ίδια ώρα, το κλίμα στο γειτονικό Μπαχρέιν παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, με την αμερικανική πρεσβεία στη Μανάμα να εκδίδει επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες των ΗΠΑ.

BREAKING: Kuwait Ministry of Defense:



A number of U.S. military aircraft fell this morning, all crew members survived. pic.twitter.com/ZEXOFqxlvv
March 2, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τρομοκρατικές ομάδες και οργανώσεις που εμπνέονται από αυτές σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στο εξωτερικό, με τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας να αποτελούν πιθανούς στόχους.

Footage shows an F-15 crashing west of Al Jahra, Kuwait. Cause (malfunction vs. shoot-down) is currently unknown. Both pilots apppear to have ejected and survived. Geolocated the crash site geolocated to west of Al Jahra in Kuwait (see tweets below). pic.twitter.com/KXR9NAFhqg — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 2, 2026

Η πρεσβεία προτρέπει τους πολίτες να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία στη Μανάμα, υπογραμμίζοντας ότι οι τρομοκράτες ενδέχεται να χτυπήσουν με ελάχιστη ή και καθόλου προειδοποίηση.

MORE:Photos from Kuwait showed three different U.S. pilots who ejected today, suggesting multiple jets have been involved. https://t.co/Cq2fhWpAFZ pic.twitter.com/l6zbEY5Asn — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Το υπουργείο αναφέρει ότι συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια των περιστατικών αυτών. Σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι από τα διακριτικά των πιλότων από τα σχετικά βίντεο, πως πρόκειται για μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15E από την 335η Μοίρα Μαχητικών της πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

