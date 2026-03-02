Κόσμος

Το Κουβέιτ επιβεβαιώνει τη συντριβή «πολλών» αμερικανικών μαχητικών – Ασφαλείς οι πιλότοι

Συντριβή «αρκετών» αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών - «Τρομοκράτες σχεδιάζουν επιθέσεις», αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν
Πιλότος μετά τη συντριβή στο Κουβέιτ
Πιλότος μετά τη συντριβή στο Κουβέιτ / Χ

Μετά το μπαράζ επιθέσεων από το Ιράν, οι αρχές στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη συντριβή «αρκετών αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών» εντός της επικράτειάς του, διευκρινίζοντας ωστόσο πως όλα τα μέλη των πληρωμάτων είναι ζωντανά. Αρχικά διέρρευσαν πληροφορίες πως επρόκειτο για περιστατικό «φίλιων πυρών» με εμπλοκή της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Οι πιλότοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τα σημεία των συντριβών και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Εκπρόσωπος του υπουργείου τόνισε ότι υπάρχει ήδη άμεσος συντονισμός με τις ΗΠΑ για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα ατυχήματα. 

Την ίδια ώρα, το κλίμα στο γειτονικό Μπαχρέιν παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, με την αμερικανική πρεσβεία στη Μανάμα να εκδίδει επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες των ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τρομοκρατικές ομάδες και οργανώσεις που εμπνέονται από αυτές σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στο εξωτερικό, με τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας να αποτελούν πιθανούς στόχους.

Η πρεσβεία προτρέπει τους πολίτες να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία στη Μανάμα, υπογραμμίζοντας ότι οι τρομοκράτες ενδέχεται να χτυπήσουν με ελάχιστη ή και καθόλου προειδοποίηση.

Το υπουργείο αναφέρει ότι συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια των περιστατικών αυτών. Σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι από τα διακριτικά των πιλότων από τα σχετικά βίντεο, πως πρόκειται για μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15E από την 335η Μοίρα Μαχητικών της πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το υπουργείο αναφέρει ότι συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια των περιστατικών αυτών. Σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι από τα διακριτικά των πιλότων από τα σχετικά βίντεο, πως πρόκειται για μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15E από την 335η Μοίρα Μαχητικών της πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
76
74
39
37
34
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λίβανος: 31 νεκροί και 149 τραυματίες από ισραηλινές επιθέσεις σε περιοχές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό
Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους περίπου πενήντα χωριών σε όλο τον Λίβανο να απομακρυνθούν «τουλάχιστον 1.000 μέτρα» από κάθε πολυκατοικία ενόψει βομβαρδισμών
Κατεστραμμένο κτίριο στο Λίβανο
Ανάλυση BBC: «Ακλόνητο» παραμένει το καθεστώς στο Ιράν – Οι επόμενες μέρες θα δείξουν αν θα αντέξει
Η συνέχεια των γεγονότων θα εξαρτηθεί από το αν η Τεχεράνη θα καταφέρει να διατηρήσει τον εσωτερικό έλεγχο εν μέσω των συνεχιζόμενων αεροπορικών επιδρομών και τις αντιδράσεις του λαού
χαμενει
Πλήγμα από drone τύπου Shahed στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο - Πληροφορίες για αναχαίτιση και δεύτερου - Κλειστά σχολεία για προληπτικούς λόγους
Χριστοδουλίδης: «Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης»
βρετανική βάση είσοδος
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
34
Newsit logo
Newsit logo