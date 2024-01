Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό απηύθυνε μήνυμα για το νέο έτος, έχοντας στο πλευρό του την πριγκίπισσα Σαρλίν.

Μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στάθηκε ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η πριγκίπισσα Σαρλίν για να κάνουν μια σύντομη ανασκόπηση του έτους που πέρασε, να θέσουν κάποιους στόχους για το 2024 αλλά και να στείλουν ευχές.

Η πριγκίπισσα Σαρλίν, ήταν εντυπωσιακή για ακόμη μια φορά φορώντας ένα βελούδινο μπορντό φόρεμα του διάσημου οίκου Ralph Lauren, όπως αναφέρει το People και εντυπωσιακά χρυσά σκουλαρίκια με πέρλες.

