Ανεβάζουν το θερμόμετρο της έντασης το Πακιστάν και η Ινδία. Οι δύο άσπονδοι γείτονες συνεχίζουν τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Το Πακιστάν προχώρησε σε επιτυχημένη δοκιμή νέου πυραύλου Shaheen-III, έναν μήνα αφότου η Ινδία εκτόξευσε – κατά λάθος όπως ισχυρίστηκε – πύραυλο στο έδαφος της γειτονικής χώρας, επικαλούμενη «τεχνική δυσλειτουργία»!

Όπως ανακοίνωσε το Πακιστάν, πραγματοποίησε το Σάββατο (09.04.2022), μία επιτυχημένη δοκιμή του βαλλιστικού πυραύλου εδάφους – εδάφους Shaheen-III.

Με ανακοίνωση στα social media, ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων των Υπηρεσιών Ασφαλείας (ISPR), Υποστράτηγος Babar Iftikhar, ανέφερε ότι η δοκιμαστική πτήση «στόχευε στην επανεπικύρωση διαφόρων σχεδιαστικών και τεχνικών παραμέτρων του οπλικού συστήματος».

Pakistan today conducted successful flight test of Shaheen-III surface to surface ballistic missile. The test flight was aimed at revalidating various design and technical parameters of the weapon system. pic.twitter.com/WHmjPGZobZ