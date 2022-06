Ο ρωσικός κολοσσός Gazprom ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μειώσει και άλλο, κατά το ένα τρίτο, την παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του αγωγού Nord Stream επειδή «αναγκάστηκε» να θέσει εκτός λειτουργίας εξοπλισμό της γερμανικής εταιρείας Siemens.

«Η Gazprom σταματά τη λειτουργία άλλης μιας τουρμπίνας της Siemens στον σταθμό συμπίεσης Πορτόβαγια», ανακοίνωσε η εταιρεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά συνέπεια, η καθημερινή παραγωγή θα μειωθεί την Πέμπτη από τα 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως στα 67 εκατομμύρια. Είχε προηγηθεί την Τρίτη μια πρώτη μείωση, από τα 167 εκατ. κυβικά μέτρα στα 100 εκατ.

Γύρω στις 15.00 (ώρα Βερολίνου), η ροή μέσω του αγωγού Nord Stream παρέμενε αμετάβλητη, στις 44,9 εκατομμύρια κιλοβατώρες την ώρα, σε σύγκριση με μια ώρα νωρίτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο από μόνη της η ανακοίνωση της Gazprom προκάλεσε «έκρηξη» στην τιμή του φυσικού αερίου, με την αύξηση να φτάνει ακόμη και το 25%!

Decision by Russia’s Gazprom to further cut gas supplies to Germany over “maintenance” needs pushes European gas prices up 25% to €1250 ($1300) per cubic meter in one day.https://t.co/cVmTe5vLVj https://t.co/cVmTe5vLVj