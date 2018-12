Το τρυφερό φιλί του Μπαράκ Ομπάμα στην Μισέλ… κάτω από το γκυ!

Με ένα τρυφερό φιλί… κάτω από το γκυ, όπως προστάζει το έθιμο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, εύχεται σε όλο τον κόσμο καλά Χριστούγεννα.

Στην φωτογραφία που ανήρτησε στο Twitter, δίνει ένα φιλί στο μάγουλο της συζύγου του, Μισέλ Ομπάμα, με την λεζάντα να γράφει:

“Να ευχαριστηθείτε τις γιορτές με εκείνους που αγαπάτε. Η Μισέλ κι εγώ σας ευχόμαστε χαρούμενα Χριστούγεννα“!

Enjoy the holiday season with the ones you love. Michelle and I wish you a very Merry Christmas! pic.twitter.com/LKLqlYfFUw

— Barack Obama (@BarackObama) December 25, 2018