“Τον Δεκέμβριο του 2019 έρχεται το τέλος του κόσμου”!

Ο Αμερικανός συγγραφέας David Montaigne και το βιβλίο του “Συντέλεια και 2019: Το τέλος του ημερολογίου των Μάγιας και η αντίστροφη μέτρηση μέχρι την μέρα της κρίσης” υποστηρίζει ότι διανύουμε το τελευταίο έτος στην Ιστορία της Γης, όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα.

Το βιβλίο γράφτηκε το 2013, αλλά προφανώς φέτος είναι που προκαλεί… ανατριχίλες με τις προβλέψεις του ότι:

Τον Δεκέμβριο του 2019 ο Θεός θα κατέβει στη Γη και όλοι μας θα βρεθούμε απέναντί Του. Θα κρίνει τις πράξεις μας.

Ο David Montaigne έχει μελετήσει τις θέσεις των αστεριών, αρχαίους θρύλους, λαϊκές δοξασίες και γραφές των Μάγια και με τη βοήθεια της τεχνολογίας έφθασε σε μια επταήμερη περίοδο, η οποία αρχίζει στις 21 και ολοκληρώνεται στις 28 Δεκεμβρίου 2019!

Αναλυτικά το ημερολόγιο της επικείμενης καταστροφής, όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του έχει ως εξής:

21 Δεκεμβρίου 2019 – Όταν ξεκινά η Επταετία και η εβδομάδα του Ουρανού Γάμου.

26 Δεκεμβρίου 2019 – Όταν η νύφη δέχεται το δαχτυλίδι από τον Νυμφίο

28 Δεκεμβρίου 2019 – Ο γάμος τελειώνει την Ημέρα της Κρίσεως

12/21/2019 – The Real Date the Maya Worried About #Maya #Mayan #2019 #prophecy https://t.co/Fjjc9iUqiZ

Σε άλλο βιβλίο του ο David Montaigne σημειώνει ότι οι πόλοι της Γης θα περιστραφούν – άλλοι ερευνητές κάνουν λόγο για αντιστροφή των πόλων – ο κόσμος όπως τον ξέρουμε θα τελειώσει και ένας νέος θα γεννηθεί στη θέση του.

POLE SHIFT Ahead? “Earth’s magnetic field is acting up and geologists don’t know why” #poleshift https://t.co/dMcS5fos69

— David Montaigne (@DavidMontaigne) January 11, 2019