Αφού άργησε χαρακτηριστικά, αφού άργησε να πάρει μέτρα, αφού οι νεκροί και οι ασθενείς αυξήθηκαν δραματικά, τώρα ο Μπόρις Τζόνσον ζητά από τους Βρετανούς να… μείνουν σπίτι και προειδοποιεί πως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.

Με επιστολή του, για την οποία η βρετανική κυβέρνηση θα ξοδέψει 5,8 εκατ. λίρες (!) για να τη στείλει σε 30 εκατ. νοικοκυριά στη Βρετανία, ο Μπόρις Τζόνσον, θετικός και ο ίδιος στον κορονοϊό, προειδοποιεί τους Βρετανούς ότι η κρίση του κορονοϊού θα επιδεινωθεί, τους καλεί να μείνουν σπίτι για να προστατεύσουν το σύστημα υγείας της Βρετανίας και να σώσουν ζωές.

Σε απομόνωση και ο ίδιος καθώς είναι θετικός στον κορονοϊό, γράφει στην επιστολή του πως ο κόσμος πρέπει να μείνει σπίτι για να μην αυξηθούν τα κρούσματα, γιατί αν αυξηθούν τα νοσοκομεία δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν και θα σωθούν ζωές. Ό,τι λένε δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου. Κάποιες όμως το έκαναν νωρίτερα…

Ο Μπόρις Τζόνσον σημειώνει ότι αν χρειαστεί, μπορεί να επιβληθούν ακόμη αυστηρότεροι περιορισμοί.

«Πρέπει να μείνετε σπίτι. Δεν πρέπει να συναντάται φίλους ή συγγενείς που δεν μένετε στο ίδιο σπίτι. Μπορείτε να βγαίνετε μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους, όπως για να αγοράσετε τρόφιμα και φάρμακα, να κάνετε γυμναστική μια φορά την ημέρα και να πηγαίνετε στο γιατρό. Μπορείτε να πηγαίνετε στη δουλειά αλλά αν μπορείτε, δουλέψτε από το σπίτι» γράφει ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Τονίζει ότι όποιοι βγαίνουν μπορούν να είναι σε απόσταση 2 μέτρων από τους άλλους και σημειώνει πως όποιος δεν ακολουθεί τους κανόνες, θα πληρώνει πρόστιμο. Υπόσχεται δε, ότι «η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να σας βοηθήσει και για να έχετε ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι σας».

«Εξ αρχής προσπαθήσαμε να λάβουμε τα σωστά μέτρα τη σωστή στιγμή (…) Δεν θα διστάσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα εάν οι επιστημονικές και ιατρικές συστάσεις ορίζουν ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Είναι σημαντικό για εμένα να είμαι ειλικρινής μαζί σας: γνωρίζουμε ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν πριν βελτιωθούν. Αλλά κάνουμε όλες τις σωστές προετοιμασίες και όσο πιο αυστηρά τηρούμε τους κανόνες, τόσο λιγότερες ζωές θα χαθούν και τόσο συντομότερα η ζωή θα μπορέσει να επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς», αναφέρει ο Μπόρις Τζόνσον.

«Με βρετανικό πνεύμα θα νικήσουμε τον κορονοϊό και θα τον νικήσουμε όλοι μαζί. Γι’ αυτό, αυτή τη στιγμή της εθνικής ανάγκης, σας καλώ, σας παρακαλώ, μείνετε σπίτι, προστατεύστε το εθνικό σύστημα υγείας και σώστε ζωές», καταλήγει η επιστολή του Μπόρις Τζόνσον.

