Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Τουρκία αυξήθηκαν κατά 4.789 μέσα στις τελευταίες 24 ώρες και άλλοι 97 άνθρωποι πέθαναν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 1.198, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, 3.446 άνθρωποι έχουν αναρρώσει στην Τουρκία, ενώ διενεργήθηκαν άλλα 35.720 διαγνωστικά τεστ.

Τα κρούσματα ανέρχονται σε 56.956.

LATEST — Turkey's #COVID19 death toll rises to 1,198 with 97 new deaths and 481 recoveries in past 24 hours, Health Minister Koca sayshttps://t.co/qKQKCG6PgL