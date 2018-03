Τουρκία: 44 Νομπελίστες κατά του Ερντογάν

Με ανοικτή επιστολή τους προς τον τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 44 Νομπελίστες αξιώνουν την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην Τουρκία και την απελευθέρωση των δημοσιογράφων που επικρίνουν την τουρκική κυβέρνηση.

«Απευθύνουμε έκκληση για την άρση του καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης και των περιορισμών στην ελευθερία λόγου και έκφρασης γνώμης», τονίζουν οι Νομπελίστες στην επιστολή.

Μεταξύ αυτών που την υπογράφουν είναι οι συγγραφείς Χέρτα Μίλερ (Γερμανία) και Ελφρίντε Γέλινεκ (Αυστρία), που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Όπως επισημαίνεται, η επιστολή αφορά κυρίως τις καταδίκες του εξέχοντος δημοσιογράφου Αχμέτ Αλτάν και του αδελφού του, του Μεχμέτ Αλταν, συγγραφέα και καθηγητή Οικονομίας, αλλά και της δημοσιογράφου Ναζλί Ιλιτσάκ, σε ισόβια κάθειρξη. «Η επάνοδος της χώρας σε καθεστώς κράτους δικαίου θα οδηγούσε στην απελευθέρωση των αδελφών Αλτάν και της Ιλιτσάκ που κρατούνται παράτυπα», τονίζεται.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι από την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2016, οι τουρκικές αρχές έχουν προβεί σε μαζικές διώξεις εναντίον υποστηρικτών του πραξικοπήματος, αλλά και της αντιπολίτευσης. Με βάση στοιχεία της οργάνωσης P24, επί του παρόντος βρίσκονται φυλακισμένοι περισσότεροι από 150 δημοσιογράφοι στην Τουρκία, ενώ πλήθος ΜΜΕ έχουν κλείσει και ιστοσελίδες έχουν μπλοκαριστεί.

Ποιοι υπογράφουν

Την επιστολή προς τον Ερντογάν υπογράφουν (με αλφαβητική σειρά) οι: Svetlana Alexievitch, Philip W. Anderson, Aaron Ciechanover, J. M. Coetzee, Claude Cohen-Tannoudji, Elias J. Corey, Albert Fert, Andrew Z. Fire, Edmond H. Fischer, Andre Geim, Sheldon Glashow, Serge Haroche, Oliver Hart, Leland H. Hartwell, Richard Henderson, Dudley Herschbach, Roald Hoffmann, Robert Huber, Tim Hunt, Kazuo Ishiguro, Elfriede Jelinek, Eric S. Maskin, Herta Müller, V.S. Naipaul, William D. Phillips, John C. Polanyi, Richard J. Roberts, Randy W. Schekman, Wole Soyinka, Joseph Stiglitz, Thomas C. Südhof, Jack W. Szostak, Mario Vargas Llosa, J. Robin Warren και Eric F. Wieschaus.