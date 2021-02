Τουρκία: Ανεμοστρόβιλος διέλυσε το λιμάνι του Τσεσμέ – 16 τραυματίες

Εικόνες καταστροφής στην Τουρκία με έναν ανεμοστρόβιλο να καταστρέφει το λιμάνι του Τσεσμέ στην επαρχία της Σμύρνης.

Ο ανεμοστρόβιλος σήκωσε οχήματα στον αέρα, προκάλεσε ζημιές σε κτίρια, ανέτρεψε ένα γερανό και προκάλεσε τον τραυματισμό 16 ανθρώπων, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους.

İzmir'in Çeşme İlçesi Alaçatı Bölgesinde Meydana Gelen Hortum Sebebiyle, Yaralanan Vatandaşlarımıza Allah’tan Acil Şifalar Diliyoruz. Rab'bimiz Her Türlü Afetten Muhafaza Eylesin İnşallah . . Geçmiş Olsun İzmir . . . . #izmir 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/r0StWQDFvk

Ο ανεμοστρόβιλος, ένα φαινόμενο σπάνιο στην Τουρκία, αναποδογύρισε σκάφη, ξερίζωσε δένδρα και γέμισε με μπάζα από κτίρια δρόμους του Τσεσμέ (Κρήνη), σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Ihlas.

«Μέσα σε διάστημα μόλις 20 δευτερολέπτων έγινε το κακό. Βλέπουμε μια πολύ θλιβερή εικόνα. Πολλές στέγες έχουν αποσπασθεί, οχήματα σηκώθηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν πέφτοντας στο έδαφος. Είναι απίστευτο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο δήμαρχος της Σμύρνης Τουντς Σογιέρ, ο οποίος επιθεώρησε τις ζημιές.

