Ένα drone που καταρρίφθηκε από τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ στρατιωτικό συνασπισμό στη βορειοανατολική Συρία δεν ανήκει στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ανέφερε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας στην Τουρκία.

«Δεν είναι δικό μας», είπε ο αξιωματούχος αυτός όταν ρωτήθηκε αν το drone ανήκε στις ένοπλες δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς νωρίτερα μια τοπική πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στα μέτωπα της Συρίας, ανέφερε ότι ο συνασπισμός κατέρριψε ένα τουρκικό drone που πετούσε κοντά σε μια βάση στη βορειοανατολική Συρία.

Λίγο αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους και τα πρώτα βίντεο από την κατάρριψη του drone:

Μάλιστα υπήρξαν και αναφορές για κατάρριψή του από πύραυλο αμερικανικού αεροσκάφους F-35, όμως γρήγορα ανασκευάστηκαν και αναφέρθηκε ότι το drone καταρρίφθηκε από μαχητικό F-16:

Correction and update: The #Turkish Anka-S drone which was shot-down by the #USAF over #Hasakah, #Syria was downed by means of a F-16C Block 40 and not an F-35A. The F-16s belonged to the 555th EFS which are currently on deployment at Muwaffaq Al-Salti AB, Jordan. Below photos… https://t.co/0jE07rzm26 pic.twitter.com/UXDQRh7SbE