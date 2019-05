Τουρκία: Απόπειρα εισβολής ενόπλων στο κοινοβούλιο – “Τρομοκρατικό πυρήνα” βλέπουν οι αρχές!

Σύμφωνα με την εισαγγελία στην Τουρκία, οι δράστες – ένας άνδρας και μια γυναίκα – επιτέθηκαν σε εργαζόμενο της Βουλής με αντικείμενο που έμοιαζε με ξυράφι.

Στην κατοχή του άνδρα που συνελήφθη βρέθηκε ένα κουτί, το οποίο αρχικά οι φρουροί θεώρησαν ότι ήταν εκρηκτικός μηχανισμός, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν άδειο.

2 suspects linked to the DHKP-C terror group apprehended while trying to enter Turkish Parliament to take staff hostage with razor blade and fake bomb https://t.co/wgUpCgWMMB pic.twitter.com/1WwDoph0g4

