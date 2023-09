Πανικοβλήθηκαν οι πολίτες της πόλης Ερζερούμ στην Τουρκία όταν είδαν ξαφνικά μια λάμψη και δευτερόλεπτα μετά τον ουρανό να γίνεται καταπράσινος και έχασαν δέκα χρόνια απ’τη ζωή τους μέχρι να καταλάβουν ότι όλα οφείλονταν σε πέρασμα μετεωρίτη.

Το σπάνιο και φυσικά εντυπωσιακό φαινόμενο του περάσματος του μετωρίτη πάνω από την Τουρκία συνέβη χθες (2.9.2023).

Ο μετεωρίτης πέρασε κοντά από το Ερζερούμ, αλλά το φαινόμενο έγινε ορατό και σε άλλες κοντινές πόλεις, όπως η Μαλάτια και το Γκαζιάντεπ.

Αρχικά φάνηκε μια λάμψη.

Ενα αντικείμενο άρχισε να διασχίζει με ταχύτητα τον ουρανό, ο οποίος βάφτηκε πράσινος για λίγο μέχρι ο μετεωρίτης να χαθεί.

END TIME SCENARIO



‼️Just over Turkey, a spectacular meteorite spotted with a bright green glow.



The phenomenon was observed in several places in the country.



A meteorite fell between the cities of Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep and neighboring provinces in Turkey.… pic.twitter.com/XU2nknFuRU — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) September 3, 2023

🇹🇷 – Yet another video of the meteorite has fallen over #Turkey.



A unique phenomenon was recorded by surveillance cameras, and residents of several cities at once witnessed the fall of a cosmic body – Gaziantep, Malatya, Erzurum and others. pic.twitter.com/saWXg5iN0s — The Informant (@theinformantofc) September 2, 2023

Surveillance cameras in Turkey filmed the fall of the meteorite. TGRT Haber reports that the phenomenon was seen by residents of several cities at once: Gaziantep, Malatya, Diyarbakir and Erzurum pic.twitter.com/arglrKFRGO — Sprinter (@Sprinter99800) September 2, 2023

Το μαγικό, αλλά σίγουρα και τρομακτικό υπερθέαμα του περάσματος του μετεωρίτη καταγράφηκε από τα κινητά πολλών πολιτών, αλλά και καμερών ασφαλείας.