Άλλος πήγε με το άλογό του. Άλλος με το οξυγόνο. Άλλον τον πήγαν με φορείο. Οι εκλογές στην Τουρκία συγκεντρώνουν πάνω τους τα βλέμματα όλου του κόσμου. Και τα ευτράπελά τους δεν τα παραβλέπει κανείς!

Οι εντάσεις δεν έλειψαν, οι εκλογές στην Τουρκία γίνονται σε κλίμα πόλωσης. Στις κάλπες, που έκλεισαν στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), η συμμετοχή αγγίζει το 90%. Και πως να μην είναι τρομακτικό το ποσοστό της συμμετοχής όταν οι ψηφοφόροι πήγαν… «σηκωτοί» ή τους πήγαν την κάλπη σπίτι.

Το… βραβείο, ίσως, το παίρνει ο 33χρονος Bişgin που σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε το πρακτορείο Anadolu, πήγε στο εκλογικό κέντρο πάνω σε άλογο και ντυμένος γενίτσαρος…

«Ήθελα να γιορτάσω» είπε ο Τούρκος ψηφοφόρος, σημειώνοντας ότι οι εκλογές είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. Και επέλεξε να πάει με το άλογό του (σ.σ. είναι και προπονητής ιππασίας) για να προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου.

Και το κατάφερε… Σημειωτέον, ότι δεν ήταν ο μόνος που πήγε να ψηφίσει με παραδοσιακή στολή…

Colorful images from Türkiye’s presidential and parliamentary elections show citizens in traditional costumes casting their votes pic.twitter.com/PbAhKpSFDk — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 14, 2023

Kimi yeniçeri kıyafetiyle, kimi de Hacivat kostümüyle sandıkta oyunu kullandı



Sandık başına çeşitli kıyafetleriyle gelen seçmenler, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı https://t.co/iGPcxWxMWA pic.twitter.com/i46PP90nZS — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 14, 2023

Turkish man wearing janissary outfit arrives at a polling station on his horse to cast his ballothttps://t.co/PWmHEnrEqg



🎥: İsa Keleş pic.twitter.com/SulHd7aGWD — Anadolu Images (@anadoluimages) May 14, 2023

Εντύπωση προκάλεσε και ο άνδρας που πήρε το… τραπέζι του ανά χείρας για να πάει να ψηφίσει (σ.σ. για να χτυπήσει δυνατά τη σφραγίδα, όπως κάνουν οι ψηφοφόροι του Κιλιτσντάρογλου), αλλά και ένα ζευγάρι, γαμπρός και νύφη, που και το γάμο δεν έχασαν αλλά ούτε και την ψήφο!

Oy kullanmaya kendi masasıyla giden bir vatandaş:



"Devlet malına zarardan içeri girmemek için evden bir tane masayı sırtladım, oy vermeye gidiyorum." pic.twitter.com/TgrdjLZixR — PUBLIC (@publichaber) May 14, 2023

Sancaktepe’de gelin ve damat oy kullanmaya geldi pic.twitter.com/gFbLVQmJ8W — milliyet.com.tr (@milliyet) May 14, 2023

Άλλοι, πάλι, δεν πήγαν μόνοι τους. Τους πήγαν σηκωτούς. Από το νοσοκομείο, στο εκλογικό κέντρο, με το φορείο.

Bursa'da 84 yaşındaki yatalak hasta Rahmi Altıkardeş, 5'inci kattaki evinden sedye ile alınıp, getirildiği okulda oyunu kullandı. — Yeni Şafak (@yenisafak) May 14, 2023

Άλλοι, πήγαν παρόλο που έπρεπε να έχουν μαζί τους φιάλη οξυγόνου εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων.

Κι άλλους δεν τους… άφησαν, όπως ένας νεαρός που κλείδωσε τον πατέρα του στο σπίτι!

Πολλοί ήταν και οι ψηφοφόροι που παρά τα 100+ χρόνια τους, δεν το έβαλαν κάτω και βρέθηκαν στο εκλογικό κέντρο όπου επρόκειτο να ψηφίσουν. Μια… τυχερή, μάλιστα, συνάντησε και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μια άλλη, 114 ετών, δεν έκρυψε ότι προσεύχεται για τον Ερντογάν.

114 YAŞINDA SANDIĞA GİDEREK OY KULLANDI



İstanbul Sarıyer'de 1909 doğumlu Hacer Babal isimli vatandaş sandığa gitti. Sınıfa tekerlekli sandalye ile getirilen Hacer nine, refakatçisi eşliğinde oyunu verdi. pic.twitter.com/ULcC9R11D1 — Takvim (@takvim) May 14, 2023

Ο οποίος, όταν πήγε να ψηφίσει με τη σύζυγό του, Εμινέ, έβαλε και το χέρι στην τσέπη για να μοιράσει λεφτά…. Καθώς περίμενε στην ουρά για να έρθει η σειρά του να ψηφίσει, ο Τούρκος πρόεδρος άρχισε να μοιράζει λίρες σε παιδάκια!

The President of Turkey arrives to vote – and distributes cash to children pic.twitter.com/ET3YCctvR6 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 14, 2023

Ο Κιλιτσντάρογλου δεν έκανε κάτι αντίστοιχο όταν πήγε να ψηφίσει, αλλά οι ψηφοφόροι του προκάλεσαν αίσθηση με μια συμβολική κίνηση. Τι έκαναν; Χτυπούσαν πολύ δυνατά τη σφραγίδα και με αυτόν τον τρόπο στέλνουν το έστελναν ότι ψήφισαν τον μεγάλο αντίπαλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Tüm Türkiye geneli sandıklar pic.twitter.com/nGKAN16Shb — Oğuzhan Bonaparte (@oguzyigitt) May 14, 2023

Οι σφραγίδες είχαν την… τιμητική τους και σε άλλο ένα «επεισόδιο»: Στη Σανλιούρφα στη νοτιαοανατολική Τουρκία και σε βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται να σφραγίζει δεκάδες ψηφοδέλτια και να βάζει την ειδική σφραγίδα μόνο στον Ερντογάν.

Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir.

Bu arada… pic.twitter.com/Yh1lyJjvqq — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) May 14, 2023

Μόλις τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής αντελήφθησαν τι συνέβη προσπάθησαν να τον απομακρύνουν, ενώ ο ίδιος δε δίστασε να τους επιτεθεί, χτυπώντας τους.

Ξύλο «έπεσε» και στην πόλη Νίσιβις στην επαρχία Σιρνάκ, όταν μέλη κόμματος προσπάθησαν να ανοίξουν την κάλπη. Η εφορευτική επιτροπή προσπάθησε να τον αποτρέψει με αποτέλεσμα να σημειωθεί ένταση.

Şırnak'ın Şenoba ilçesinde Yeşil Sol Parti sandık görevlileri, açık oy kullanımına engel olmak isteyen eski korucubaşı Şehmus Babat ve çocuklarına saldırdı. pic.twitter.com/PYzdgdjQ3K — EHA MEDYA (@eha_medya) May 14, 2023

Ο Λατόφ Οζέλ περιφερειάρχης και μέλος AKP εμφανίστηκε στο εκλογικό κέντρο με τους μπράβους του και άρχισε να παρενοχλεί την εφορευτική επιτροπή, εμποδίζοντας το απόρρητο της διαδικασίας.