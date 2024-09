Τουρκία: Οργή και θλίψη στην κηδεία της 26χρονης ακτιβίστριας που σκοτώθηκε σε επιδρομή του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Παρουσία πλήθους κόσμου και μελών της κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας, στο Ντιντίμ της νοτιοδυτικής Τουρκίας (σ.σ. Δίδυμα Μιλήτου) η κηδεία της νεαρής Aysenur Ezgi Eygi. Η 26χρονη Αμερικανοτουρκάλα ακτιβίστρια σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη διάρκεια διαδήλωσης στη Δυτική Όχθη.

Κρατώντας σημαίες της Τουρκίας και της Παλαιστίνης, εκατοντάδες συγκεντρωμένοι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο (14.09.2024) για την κηδεία της Τουρκοαμερικανίδας ακτιβίστριας Aysenur Ezgi Eygi, σε μία τελετή που έγινε σε κλίμα οργής και θλίψης.

Το παρών στο τελευταίο αντίο στην Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, που σκοτώθηκε στη διάρκεια διαδήλωσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έδωσε ακόμη, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τσεβντέτ Γιλμάζ.

Επίσης, παρόντες ήταν, ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο πρόεδρος της Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς και ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο Οζγκούρ Οζέλ, καθώς και βουλευτές.

Τιμητική φρουρά μετέφερε το φέρετρο με τη σορό της 26χρονης που ήταν τυλιγμένο με την τουρκική σημαία.

Funeral held in southwestern Türkiye for Turkish American activist killed by Israeli soldiers in West Bank Body of Aysenur Ezgi Eygi brought to coastal city of Didim, southwestern Türkiye following autopsy procedures in Izmir https://t.co/uxhVkUrKtd pic.twitter.com/zOt9Ganbc0

«Το αίμα της Aysenur Ezgi Eygi είναι το ίδιο ιερό με εκείνο κάθε Παλαιστίνιου μάρτυρα και θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι τέλους. Ως κράτος, είμαστε πλήρως ταγμένοι (σε αυτό). Θα τους κάνουμε να λογοδοτήσουν σε όλα τα διεθνή δικαστήρια. Χθες ολοκληρώσαμε την νεκροτομή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα», είπε στους δημοσιογράφους ο Κουρτουλμούς, ο οποίος σχολίασε ότι η Εζγκί «μαρτύρησε» από στρατιώτες του «τρομοκρατικού ισραηλινού κράτους» στη διάρκεια «ειρηνικής διαδήλωσης».

«Στοχοθετήθηκε άμεσα και πυροβολήθηκε πίσω από το αριστερό αυτί της και από κοντινή απόσταση. Ας την λυπηθεί ο Θεός και ας αναπαυτεί η ψυχή της στον παράδεισο», είπε.

Η Εϊγκί σκοτώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου από ισραηλινά πυρά σε διαδήλωση στην Μπέιτα, κοντά στη Ναμπλούς.

Οι ισραηλινές αρχές παραδέχτηκαν ότι η 26χρονη «χτυπήθηκε έμμεσα και χωρίς πρόθεση» από ισραηλινά πυρά.

Οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ζητήσει τη διενέργεια έρευνας για τον θάνατό της, ενώ η Άγκυρα θα ζητήσει την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για τους ενόχους αυτής της «στοχευμένης δολοφονίας».

The Palestinian Authority held a funeral Monday for 26-year-old Aysenur Ezgi Eygi, an American-Turkish activist who witnesses say was killed by an Israeli sniper during a protest against West Bank settlements. pic.twitter.com/uIUqTXTnbd