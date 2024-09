Ισραήλ: Οι IDF «ομολόγησαν» πως σκότωσαν Αμερικανοτουρκάλα ακτιβίστρια – «Τα πυρά ήταν ακούσια, δεν ήταν στόχος»

Πολύ πιθανό Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν την Αμερικανοτουρκάλα ακτιβίστρια Aysenur Ezgi Eygi σε διαδήλωση στη Δυτική Όχθη την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα (10.09.2024) ο ισραηλινός στρατός.

Με τη σημείωση ωστόσο, ότι τα θανάσιμα πυρά κατά της 26χρονης ακτιβίστριας ήταν ακούσια και με τον ισραηλινό στρατό να εκφράζει τη βαθιά του λύπη.

Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, ο Άντονι Μπλίνκεν από το Λονδίνο, χαρακτήρισε «απρόκλητη και αδικαιολόγητη» τη δολοφονία της Eygi, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει ότι το συμβάν δείχνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να προβούν σε ορισμένες θεμελιώδεις αλλαγές στους κανόνες εμπλοκής τους.

«Κανείς δεν πρέπει να πυροβολείται και να σκοτώνεται επειδή συμμετέχει σε μια διαδήλωση», τόνισε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο, στην πιο σκληρή κριτική του που έχει κάνει δημόσια μέχρι σήμερα κατά του ισραηλινού στρατού.

«Κατά την κρίση μας, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να κάνουν κάποιες θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που επιχειρούν στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους κανόνες εμπλοκής τους», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η νεαρή κοπέλα σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων ενώ συμμετείχε σε διαδήλωση κατά του εβραϊκού εποικισμού στην Μπέιτα, κοντά στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που κατέχει από το 1967 το Ισραήλ.

Διοικητές των IDF διεξήγαγαν έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με τον στρατό.

«Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ πιθανό (η 26χρονη) να δέχθηκε ακουσίως πυρά Ισραηλινών δυνάμεων που δεν είχαν στόχο εκείνη, αλλά τον βασικό υποκινητή των ταραχών», ανέφερε ο στρατός.

Blinken calls “unprovoked and unjust” the killing of American-Turkish citizen Aysenur Ezgi Eygi in the Israeli-occupied West Bank, saying Israel’s security forces need to fundamentally change their rules of engagement. The strongest criticism to date from USG on Israeli forces: pic.twitter.com/ijAZIW8D4z