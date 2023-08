Στην Τουρκία νέος σεισμός, ο τέταρτος σε τρεις ημέρες και ο τρίτος σήμερα (12.8.2023), έπληξε την επαρχία Μαλάτια στα νοτιοανατολικά της χώρας, χωρίς να υπάρξουν θύματα, αλλά προκαλώντας ανησυχία στον πληθυσμό μετά τον φονικό σεισμό του Φεβρουαρίου που άφησε πίσω του 50.000 νεκρούς.

Η επαρχία της Μαλάτια στην Τουρκία συγκλονίσθηκε σήμερα από τρεις σεισμούς μεγέθους 4,8, 4,5 και 4,2 Ρίχτερ, έπειτα από τον σεισμό των 5,3 βαθμών της Πέμπτης στην ίδια περιοχή.

«Δεν υπάρχει αρνητική εξέλιξη. Ούτε ευτυχώς κατάρρευση κτιρίου», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Χουλουσί Σαχίν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Μετά τον φονικό σεισμό του Φεβρουαρίου, «ο μισός πληθυσμός έχει εγκαταλείψει την περιοχή, τα περισσότερα κτίρια έχουν υποστεί ζημίες. Οσοι παραμένουν στεγάζονται σε κοντέινερ, ευτυχώς», δήλωσε ο Μεχμέντ Τσινάρ, δήμαρχος του Γεσίλιουρτ, όπου εντοπίσθηκε το επίκεντρο των σημερινών σεισμών, στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Τρομοκρατημένοι από τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους και προτιμούν να μένουν στο ύπαιθρο, στα πάρκα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

People were scared caused by the earthquake in Malatya, Turkey.#Turkey #Turkish #Malatya #deprem #earthquake pic.twitter.com/iJQaLQIq9a