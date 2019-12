Τουρκία: Στη Βουλή για έγκριση η συμφωνία με τη Λιβύη

Η Τουρκία δεν καταλαβαίνει, όπως φαίνεται από τις κινήσεις της, από απειλές κυρώσεων ή διεθνείς καταδίκες. Μπορεί τη συμφωνία που υπέγραψε με τη Λιβύη για τα θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο, η οποία εξαφανίζει από τους… χάρτες ελληνικά νησιά, να καταδικάστηκε απ’ όλους, αλλά την Τουρκία λίγο την ενδιαφέρει αυτό.

Το Σάββατο, σε ένα ακόμη «μήνυμα» πως ο Ερντογάν θα κάνει αυτό που θέλει, αγνοώντας το διεθνές δίκαιο, η κυβέρνηση της Τουρκίας κατέθεσε στην τουρκική Βουλή για να επικυρωθεί τη συμφωνία που υπέγραψε με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης.

Λίγο πριν η συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και η Λιβύη φτάσει στην τουρκική Βουλή, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και ο υπουργός Άμυνας είχαν επαναλάβει πως η συμφωνία είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και προστατεύει τα συμφέροντα της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο.

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μάλιστα, έγιναν κατά τη συνάντηση του Τούρκου υπουργού με τον πρωθυπουργό της Λιβύης Φάγεζ αλ-Σάρατζ στο περιθώριο του 19ου Φόρουμ της Ντόχα. Τσαβούσογλου και Σάρατζ συζήτησαν, φυσικά, για τη συμφωνία ανάμεσα στη Λιβύη και την Τουρκία.

Ανακοινώνοντας ο ίδιος ο Τσαβούσογλου τη συνάντηση με ανάρτησή του στο twitter, φρόντισε να επαναλάβει το… ποίημα της Άγκυρας πως «θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματά και συμφέροντά μας στην ανατολική Μεσόγειο».

At our meeting in #Doha w/ Fayez al-Sarraj, President of the Presidency Council of #Libya, discussed MoU on Delimitation of Maritime Jurisdiction Areas. Will resolutely continue to defend our legitimate rights and interests in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/wneHVpgH3g

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 14, 2019