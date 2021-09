Σε μία άκρως προκλητική ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media, προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, που… θυμήθηκε την «Άλωση της Τριπολιτσάς» πριν από 200 χρόνια κατά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας του 1821.

«Πέρασαν 200 χρόνια από τότε που δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι σφαγιάστηκαν βάναυσα και αλύπητα στην Τριπολιτσά. Η απάνθρωπη αυτή σφαγή, στόχο είχε να μην αφήσει ούτε έναν Τούρκο στην Πελοπόννησο και έτσι πέρασε στην ιστορία ως μαύρος λεκές» αναφέρει η ανάρτηση που συνοδεύεται από γράφημα που δείχνει χάρτη της Πελοποννήσου με πληγή να αιμορραγεί στη θέση της Τρίπολης.

200 years have passed since tens of thousands of Turks were brutally and mercilessly massacred in #Tripolitsa. This inhumane massacre was aimed to not let a single Turk survive in the Peloponnese, and thus it has gone down in history as a black stain. pic.twitter.com/HGLwJbQpUL