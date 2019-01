Τουρκία: Τρομακτικά πλάνα από ανεμοστρόβιλο στο αεροδρόμιο της Αττάλειας – video

Ο ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες σε ένα αεροσκάφος, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να τραυματιστούν, ανέφεραν ΜΜΕ στην Τουρκία, επικαλούμενα τον κυβερνήτη της επαρχίας της Αττάλειας, Μουνίρ Καράλογλου.

Όπως μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, ο άνεμος σήκωσε το λεωφορείο στον αέρα, ενώ προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα αεροπλάνο.

Παρά το ατύχημα, το αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Αυτός ήταν ο δεύτερος ανεμοστρόβιλος που πλήττει την Αττάλεια τις τελευταίες τρεις ημέρες. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, από τον πρώτο σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι ενώ προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές και σε καλλιέργειες.

WOW!!!! #Tornado at Antalya airport, #Turkey this afternoon 26th of January! Video via _heavenly_family_ #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/P9w1o56ZrR

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) January 26, 2019