Τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα: «Δεν έχουμε λάβει επισήμως εξηγήσεις» λέει η Λευκωσία

Η κυπριακή κυβέρνηση απορρίπτει κάθε απόπειρα εξομοίωσης των κινήσεων της Άγκυρας με τη συνδρομή που έχει ζητηθεί από την ΕΕ για λόγους ασφάλειας
F16 Κύπρος
Μαχητικά F-16 πετούν στον εναέριο χώρο της Κύπρου (Πηγή φωτογραφίας: Petros Karadjias / AP Photo)

Τη διαφωνία της με την έλευση τουρκικών μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα εξέφρασε η κυπριακή κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει λάβει επισήμως οποιεσδήποτε εξηγήσεις για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Παράλληλα, η Λευκωσία απορρίπτει κάθε απόπειρα εξομοίωσης της παρουσίας αυτής με τη συνδρομή που έχει ζητήσει από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους ασφάλειας.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (10.03.2026) στο ΡΙΚ, ανέφερε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά των κατεχομένων για την παρουσία ξένων δυνάμεων στην Κύπρο, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να προσδώσει περαιτέρω υπόσταση σε αυτά τα ζητήματα. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Λευκωσία δεν επιθυμεί να δημιουργήσει περαιτέρω ένταση, επισημαίνοντας πως «η Τουρκία δεν ήρθε εδώ ως εγγυήτρια δύναμη» και προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να εκπέμπονται λανθασμένα μηνύματα. Σημείωσε δε ότι οι δυνάμεις που βρίσκονται στη Μεγαλόνησο κατόπιν αιτήματος της Δημοκρατίας έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποστολή ειδικού σκοπού.

Όπως είπε, η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το μόνο νόμιμο κράτος στο νησί, ζήτησε βοήθεια από ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την προστασία των πολιτών και των κρίσιμων υποδομών της, σε μια περίοδο αυξημένων περιφερειακών κινδύνων. «Οτιδήποτε διακινείται στο κατεχόμενο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου δεν ασκούν έλεγχο οι Αρχές μας, είναι κάτι που δεν μας βρίσκει σύμφωνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο κλίμα που επικράτησε το προηγούμενο διάστημα, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για μια δύσκολη εβδομάδα, υπενθυμίζοντας την επίθεση που σημειώθηκε στις Βρετανικές Βάσεις. Όπως είπε, το περιστατικό αυτό προκάλεσε ανησυχία και οδήγησε στη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της αμυντικής και κατασταλτικής επάρκειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο να διασφαλιστεί τόσο η ουσιαστική ασφάλεια όσο και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

