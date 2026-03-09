Η Τουρκία στέλνει και συστήματα αεράμυνας μαζί με τα F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο

Να απαντήσει με καθυστέρηση στην συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή γύρω και πάνω στην Κύπρο επιχείρησε σήμερα (9/3/2026) η Τουρκία στέλνοντας έξι F16 στα Κατεχόμενα. Η απόφαση της Τουρκίας να αναπτύξει τα F16 και αντιαεροπορικά συστήματα στα Κατεχόμενα για πολλούς είναι δίκοπο μαχαίρι καθώς αναρωτώνται αν σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν θα «απαντήσει» και πως θα το δικαιολογήσει στην Τεχεράνη.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, η απόφαση να σταλούν έξι F-16 καθώς και να αναπτυχθούν συστήματα αεράμυνας στα Κατεχόμενα ελήφθη «στο πλαίσιο των κλιμακωτών σχεδιασμών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής». Παράλληλα, τονίζεται ότι «ανάλογα με τις εξελίξεις, θα συνεχιστεί η λήψη πρόσθετων μέτρων, εφόσον κριθεί αναγκαίο».

Ο αναπληρωτής διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας της περιοχής, Ασκίν Μεσελί, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι τα έξι μαχητικά της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας θα έφθαναν στο νησί το πρωί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεταφορά αυτή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.

MSB’nin güvenlik amacıyla konuşlandırdığı F-16’lar ve hava savunma sistemleri KKTC’de. https://t.co/AJ8thJhRhT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 9, 2026

Πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας είχαν ήδη αναφέρει πως, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, εξετάζεται η ανάπτυξη των F-16 στην περιοχή για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αμυντικής θωράκισης του νησιού.