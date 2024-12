Τραγικοί θάνατοι στον βωμό του τέλειου Youtube ή TikTok βίντεο

Η επιθυμία για περιπέτεια, η αναζήτηση μιας ξεχωριστής φωτογραφίας κι ενός βίντεο ή απλώς μια λάθος κίνηση. Αυτές οι στιγμές που φαίνονται αθώες και αθροίζονται στο άπιαστο ιδανικό της τέλειας εικόνας για το TikTok ή το Youtube, συχνά κρύβουν σοβαρούς κινδύνους.

Πολλές φορές, τραγικοί θάνατοι έχουν συμβεί λόγω της υπερβολικής προσπάθειας για το τέλειο βίντεο στο Youtube ή το TikTok. Νέοι άνθρωποι, γεμάτοι ενέργεια και πάθος, έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν τους followers τους – λίγους ή πολλούς δεν έχει σημασία – κάνοντας επικίνδυνες επιλογές για ένα βίντεο που μπορεί να διαρκέσει μόνο λίγα δευτερόλεπτα, αλλά που τους κόστισε ακριβά, την ίδια τους τη ζωή.

Νέοι άνθρωποι που επιλέγουν να καταγράφουν τη ζωή τους στα social media με σκοπό να κρατούν συνεχώς ενήμερους τους χιλιάδες followers τους, έχουν χάσει τη ζωή τους με τραγικό τρόπο, είτε κατά τη διάρκεια των διακοπών, ενός ταξιδιού, μιας επικίνδυνης φωτογράφισης ή ακόμα και από ένα απλό στραβοπάτημα.

Η πρόσφατη τραγωδία με τον 22χρονο Youtuber, Storm De Beul από το Βέλγιo που πέθανε κατά τη διάρκεια μίας ισχυρής χιονοθύελλας στη Σουηδία προστίθεται σε μία σειρά από θλιβερές εξελίξεις που αφορούν δημοφιλή άτομα του διαδικτύου, με αρκετές από αυτές να καταγράφονται ζωντανά, σοκάροντας το κοινό.

«Θα τα καταφέρω» ήταν το τελευταίο δραματικό μήνυμα του νεαρού Σουηδού YouTuber που πέθανε από το κρύο ενώ κινηματογραφούσε τις ταξιδιωτικές του περιπέτειες εν μέσω χιονοθύελλας.



O 22χρονος που κατέγραφε τα ταξίδια του στο YouTube έστειλε το τελευταίο σπαραχτικό μήνυμα στη γιαγιά του. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Storm De Beul, ήταν λάτρης της φύσης και «απολάμβανε να είναι μόνος του».

Βρέθηκε νεκρός στη Λαπωνία στις 30 Οκτωβρίου 2024 ενώ είχε περάσει πολλές μέρες κάνοντας πεζοπορία μόνος του στην απομακρυσμένη περιοχή Jokkmokk στη Σουηδία. Όμως, εγκλωβίστηκε σε μια σφοδρή χιονοθύελλα.

Εγκλωβισμένος μες τη χιονοθύελλα έγραψε στη γιαγιά του: «Εδώ χιονίζει πολύ. Αλλά μην ανησυχείς, θα επιβιώσω, το ξέρεις».

Σύμφωνα με τη μητέρα του «τα πόδια του ήταν παγωμένα, τα χέρια του όχι, μπορεί να φορούσε ακόμα τα γάντια του».

Η ίδια είπε, επίσης, ότι η μύτη του 22χρονου ήταν σπασμένη, στοιχείο που δείχνει ότι μπορεί να είχε πέσει. «Πρέπει να υπέφερε για αρκετή ώρα και να πέθανε μόνος του. Σκέφτομαι τις τελευταίες του στιγμές και αυτό με διαλύει» είπε συντετριμμένη.

Ο Storm φαίνεται ότι πρόλαβε να στείλει βίντεο και σε έναν φίλο του. Στο βίντεο αυτό το χιόνι έμπαινε στα παπούτσια και την τσάντα του, ενώ ο αέρας λυσσομανούσε: «Το σημερινό βράδυ θα είναι το χειρότερο, Θέε μου».

Άγνωστο παραμένει γιατί ο 22χρονος εγκατέλειψε το καταφύγιό του, με τη μητέρα του να εκτιμά ότι μπορεί να μην είχε άλλη επιλογή:

«Ο άερας ξερίζωνε δέντρα εκείνο το βράδυ. Μπορεί να είχε διαλυθεί η σκηνή του και να μην είχε άλλη επιλογή από το να ξεκινήσει να περπατάει. Όμως έξω είχε -6 βαθμούς Κελσίου και η αίσθηση θα ήταν -18».

Ο νεαρός YouTuber φέρεται να πρόλαβε να ειδοποιήσει τις αρχές, λέγοντας ότι είναι τραυματισμένος και χρειάζεται βοήθεια, αλλά η κακοκαιρία δεν επέτρεψε στα σωστικά συνεργεία να τον προσεγγίσουν.

Όταν τον βρήκαν, ο 22χρονος ήταν μακριά από τη σκηνή του. Το σακίδιό του ήταν άδειο ενώ βρέθηκε μόνο η οδοντόβουρτσά του και ο υπνόσακός του.

Ο Jiare Schneider, ένας δημοφιλής σταρ του TikTok που είχε εξαφανιστεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα, βρέθηκε νεκρός, στα 31 του χρόνια σύμφωνα με τοπικές αναφορές που επικαλούνται πηγές της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το TMZ, η σορός του 31χρονου εντοπίστηκε αυτήν την εβδομάδα στη Τζόρτζια, περίπου 10 μέρες μετά την εξαφάνισή του.

missing person! Jiare Schneider aka TooTall or Big Homie has gone missing from Rumors in Forest Park GA last Thursday night/Friday morning. driving a grayish Toyota 4Runner towards a motel 6 down the road. anybody that knows anything or a way of locating this man please lmk!!!! pic.twitter.com/RQhGpv8xrp