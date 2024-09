Τραγωδία στην Ινδία με 5 νεκρούς και 11 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων

Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και μια γυναίκα, σκοτώθηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυροτεχνημάτων στην Ινδία, προκαλώντας ζημιές και σε κοντινά σπίτια.

Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στο εργοστάσιο που βρίσκεται στην περιοχή Naushera κοντά στο αστυνομικό τμήμα Shikohabad το βράδυ της Δευτέρας (16.09.2024). Από την έκρηξη στο εργοστάσιο έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Η έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Φιροζαμπάντ η οποία βρίσκεται περίπου 275 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Λακνάου.

Σήμερα Τρίτη, με βάση την καταγγελία που κατέθεσε ο γιος μιας νεκρής γυναίκας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του Bhoora με το ψευδώνυμο Navi Abdullah, και των δύο γιων του, οι οποίοι κατασκευάζουν και πουλούν κροτίδες.

Πυροσβέστες και εθελοντές έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, αναζητώντας επιζώντες στα χαλάσματα του κτιρίου που κατέρρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη.

Five Killed After Unlicenced UP Firecracker Factory Explosion Flattens Six Houses



Last night, around 10pm local time, a premises making & storing fireworks blew up and took down neighbouring homes, trapping at least 12 people under rubble in Firozabad.



Emergency officials are… pic.twitter.com/tkUbwXvDyj — RT_India (@RT_India_news) September 17, 2024

Οι κάτοικοι της περιοχής είπαν επίσης ότι περίπου δώδεκα σπίτια υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, ενώ ζημιές υπέστησαν και οι στέγες ορισμένων από τα σπίτια.

Σύμφωνα με κατοίκους, σημειώθηκε έκρηξη στο ντουλάπι των κροτίδων γύρω στις 22:30, από την οποία οι τοίχοι του κτιρίου κατέρρευσαν και περίπου επτά άνθρωποι θάφτηκαν κάτω από τα συντρίμμια.

VIDEO | Uttar Pradesh: Rescue operation underway after an explosion took place at a firecracker factory in Firozabad. More details awaited.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/yjYxKSQwKn — Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2024

VIDEO | Uttar Pradesh: At least five killed and over a dozen injured in an explosion at a firecracker godown-cum-factory in Uttar Pradesh’s #Firozabad district.



Team of fire and police departments, and district administration are engaged in relief work.#UPNews



(Full video… pic.twitter.com/px1Nzk7CNm — Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2024

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης έδωσε οδηγίες στους αξιωματούχους της περιφερειακής διοίκησης να παράσχουν την κατάλληλη περίθαλψη στους τραυματίες και εξέδωσε οδηγίες στους αξιωματούχους της περιφερειακής διοίκησης να επισπεύσουν το έργο διάσωσης.

Εκρήξεις σημειώνονται συχνά σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων στην Ινδία, καθώς οι ιδιοκτήτες αψηφούν τους κανονισμούς ασφαλείας.