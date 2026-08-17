Τραγωδία στην Ιρλανδία: 5 νεκροί και 4 τραυματίες από μετωπική σύγκρουση οχημάτων – Το ένα κινούταν ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο

Ένα πολύνεκρο τροχαίο διαδραματίστηκε σε αυτοκινητόδρομο της Ιρλανδίας αφού αυτοκίνητο που κινούταν ανάποδα συγκρούστηκε με ένα άλλο, με αποτέλεσμα να πεθάνουν 5 έφηβοι και να τραυματιστούν 4 ακόμη άνθρωποι.

Το τροχαίο συνέβη στην κομητεία Κιλντέαρ της Ιρλανδίας περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, στον αυτοκινητόδρομο M9 μεταξύ των κόμβων 3 και 4, κοντά στην πόλη Άθι. με τα δύο αυτοκίνητα να συγκρούονται μετωπικά.

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Η ιρλανδική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι και οι πέντε νεκροί είναι έφηβοι, όλοι αγόρια. Οι σοροί τους απομακρύνθηκαν από το σημείο του δυστυχήματος και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Naas, όπου θα διενεργηθούν νεκροψίες-νεκροτομές. Τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Πρόκειται για την οδηγό και τη συνοδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου, δύο γυναίκες ηλικίας περίπου 30 ετών, οι οποίες παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Μία γυναίκα περίπου 20 ετών, η οποία καθόταν στο πίσω κάθισμα, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως και ο τέταρτος επιβάτης του οχήματος, ένα παιδί.

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Footage shows the scene on the M9 in Co Kildare, where a number of people have died and four others, including a child, have been seriously injured.



A vehicle travelling the wrong way on the M9's northbound carriageway collided with a second car.



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Ο αρχηγός της ιρλανδικής αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους. «Οι σκέψεις μου είναι με όσους τραυματίστηκαν στη σημερινή σύγκρουση στον M9. Αυτά τα μέλη μιας οικογένειας ταξίδευαν ανυποψίαστα όταν χτυπήθηκαν από ένα όχημα που κινούνταν ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο», δήλωσε.

«Αυτό το φρικτό περιστατικό, μετά την πρόσφατη σύγκρουση στον M50, δείχνει πόσο ανεύθυνη και επικίνδυνη είναι η οδήγηση στη λάθος πλευρά του αυτοκινητοδρόμου», ανέφερε.

M9 CRASH: What we know so far, as several feared dead and four hospitalised, including a child.



The incident, involving a car going in the wrong direction, happened at around 3am this morning on the M9 northbound, between Junction 3 (Athy/Moone) and Junction 4 (Castledermot), Co… pic.twitter.com/RbbQ9j3ibv — Virgin Media News (@VirginMediaNews) August 16, 2026

«Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται για likes στα social media»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του αρχηγού της Garda ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις κατά τις οποίες οδηγοί προχωρούν σε αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη συμπεριφορά επιδιώκοντας προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό, φυσικά, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά αυτό που κάνει αυτή την απερίσκεπτη συμπεριφορά ακόμη πιο αποτρόπαια είναι ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται για likes στα social media, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για αθώους ανθρώπους και για τους ίδιους», είπε.

Έκκληση για μάρτυρες και βίντεο από dashcam

Ο M9 παρέμενε κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων 3 και 4, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγκληματολογική έρευνα στο σημείο.

Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση σε οποιονδήποτε ήταν μάρτυρας του δυστυχήματος να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Παράλληλα, ζητά από όσους κινούνταν στον M9, είτε προς βορρά είτε προς νότο, μεταξύ 2 και 3 τα ξημερώματα της Κυριακής και διαθέτουν καταγραφές από κάμερες αυτοκινήτου (dashcam), να παραδώσουν το σχετικό υλικό στους ερευνητές.