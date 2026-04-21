Τραμπ: «Απίθανη η παράταση της εκεχειρίας» – Αβέβαιη η συμμετοχή του Ιράν στις διαπραγματεύσεις, στο Πακιστάν σήμερα ο Βανς

Στον αέρα παραμένει το αν θα πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα (21.04.2026) για Ισλαμαμπάντ, σε αντίθεση με την ιρανική που ακόμη δεν έχει δηλώσει το αν εν τέλει θα συμμετάσχει. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί μέσω του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια ενώ η Τεχεράνη τονίζει πως οι αμερικανικές απειλές δεν βοηθούν στις συνομιλίες.

Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, λέγοντας πως δεν πρόκειται να άρει τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε συνέντευξη λέγοντας πως είναι απίθανο να δώσει παράταση στην κατάπαυση του πυρός η οποία λήγει την Τετάρτη.

«Δεν πρόκειται να βιαστώ να κάνω μια κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου», ανέφερε.

Επανέλαβε πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν αποκλεισμένα, εκτιμώντας πως το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να ανοίξουν ξανά. «Δεν το ανοίγω μέχρι να υπογραφεί συμφωνία», συνέχισε.

Το Ιράν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα ανοίξει την κρίσιμη πλωτή οδό για τον ενεργειακό εφοδιασμό της διεθνούς ναυτιλίας, αλλά ανέτρεψε την απόφαση αυτή υπό το φως της άρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να άρει τον αποκλεισμό.

Οι απειλές των ΗΠΑ στέκονται εμπόδιο στις συνομιλίες

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί εξαπέλυσε νέα πυρά κατά των ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείσει ρητώς τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

«Οι προκλήσεις, η απειλητική ρητορική και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα οι επιθέσεις εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων, εγείρουν μεγάλο εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας», τόνισε ο Αμπάς Αραγτσί μιλώντας τηλεφωνικά στον Πακιστανό υπουργό Εξωτερικών, Μουχάμαντ Ισάκ Νταρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Το Ιράν θα ζυγίσει προσεκτικά τις συνθήκες και κατόπιν θα αποφασίσει ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρει», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε πως το Ιράν δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα διεξαγάγει νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ και ότι δεν έχει προγραμματιστεί επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου από τον άλλη, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποιήσει πως το Ιράν είναι έτοιμο να ρίξει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» αν ξαναρχίσει ο πόλεμος που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Δεν θα αποδεχτούμε να διαπραγματευόμαστε υπό απειλή και, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων, ετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», ανέφερε ο κ. Γαλιμπάφ μέσω X.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Κυριακή, μερικά 24ωρα προτού λήξει η κατάπαυση του πυρός δυο εβδομάδων, πως θα στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες. Μέλη της ετοιμάζονται να αναχωρήσουν «σύντομα», σύμφωνα με πηγή του Γερμανικού Πρακτορείου στην Ουάσιγκτον.

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων στην πακιστανική πρωτεύουσα ήταν άκαρπος.

Axios: Ο Τζέι Ντι Βανς θα μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ταξιδέψει στο Πακιστάν την Τρίτη, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες με το Ιράν, αναφέρει δημοσίευμα του Axios που επικαλείται τρεις αμερικανικές πηγές.

Σύμφωνα με την αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα, ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον πρώτο γύρο συνομιλιών, θα φτάσει στην Ισλαμαμπάντ ως μέλος της ομάδας από την Ουάσινγκτον, με την δύο εβδομάδων εκεχειρία να βρίσκεται στα πρόθυρα της λήξης.

Αναμένεται επίσης να ταξιδέψουν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ήταν επίσης παρόντες την προηγούμενη φορά.