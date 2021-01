Τραμπ: Δεν θα πάω στην ορκωμοσία του Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιφρονώντας για ακόμα μια φορά τους θεσμούς ανακοίνωσε πριν από λίγο μέσω twitter ότι δεν θα πάει στην ορκωμοσία του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

«Σε όλους όσοι ρωτούν δεν θα παραστώ στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου», έγραψε στην ανάρτησή του.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.