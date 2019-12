Τραμπ: Δικάστε με άμεσα! Καυγάς για το πως θα γίνει η δίκη στη Γερουσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που ξέρει πως η Γερουσία θα τον απαλλάξει αφού την ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, θέλει να… τελειώνει και να ξεκινήσει η δίκη του… χθες. Αλλά η Νάνσι Πελόζι δεν διατίθεται να του κάνει τη χάρη.

Η Νάνσι Πελόζι είχε στείλει από την πρώτη γραμμή το μήνυμα πως δεν θα βιαστεί να στείλει στη Γερουσία το κατηγορητήριο. Το επανέλαβε και χθες. Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων θέλει να ενημερωθεί πρώτα πως οι Ρεπουμπλικάνοι θα κάνουν τη διαδικασία της δίκης του Τραμπ. Αυτό έκανε τον Αμερικανό πρόεδρο ακόμη περισσότερο «μπαρούτι».

Με ένα μπαράζ αναρτήσεων στο twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε άγρια στους Δημοκρατικούς και «απαίτησε» η δίκη του να γίνει άμεσα.

«Λοιπόν αφού οι Δημοκρατικοί δεν μου έδωσαν καμία προθεσμία τήρησης της διαδικασίας στη Βουλή, ούτε δικηγόρους, ούτε μάρτυρες, ούτε τίποτα, τώρα θέλουν να υπαγορεύσουν στη Γερουσία πώς θα κάνει τη δίκη. Στην πραγματικότητα, δεν έχουν αποδείξεις ούτε και θα βρουν ποτέ. Θέλω να γίνει η δίκη άμεσα!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

Αλλά φυσικά δεν ήταν το μοναδικό tweet του αυτό. Στο δεύτερο είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι στην πραγματικότητα οι Δημοκρατικοί δεν θέλουν να φτάσουν σε δίκη. «Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν μπόρεσε να πάρει ούτε μια ψήφο από τους Ρεπουμπλικάνους στην απάτη με την καθαίρεση. Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ήταν ποτέ τόσο ενωμένοι. Η υπόθεση των Δημοκρατικών είναι τόσο καλή που δεν θέλουν καν να πάνε σε δίκη!».

The House Democrats were unable to get even a single vote from the Republicans on their Impeachment Hoax. The Republicans have never been so united! The Dem’s case is so bad that they don’t even want to go to trial! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

Σχολιάζοντας δε την άρνηση της Πελόζι να στείλει άμεσα το κατηγορητήριο στη Γερουσία, βρήκε το… λόγο: «Ο λόγος είναι πως δεν θέλουν ο διεφθαρμένος Άνταμ Σιφ να πάρει όρκο και να καταθέσει, ούτε θέλουν οι υπό προστασία μάρτυρες, ο πληροφοριοδότης, οι Μπάιντεν να καταθέσουν».

The reason the Democrats don’t want to submit the Articles of Impeachment to the Senate is that they don’t want corrupt politician Adam Shifty Schiff to testify under oath, nor do they want the Whistleblower, the missing second Whistleblower, the informer, the Bidens, to testify! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

Θα του ψήσει το ψάρι στα χείλη

Το ξέσπασμα του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε αφού οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν μπόρεσαν να τα… βρουν για να μπει σε τροχιά η διαδικασία της δίκης του 45ου προέδρου των ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν τη Γερουσία και ζητούν να κληθούν να καταθέσουν κορυφαία νυν και πρώην στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς επιδιώκουν να στρέψουν το επίκεντρο της προσοχής σε αυτή τη διαδικασία ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2020.

Μία ημέρα μετά την ιστορική ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την οποία εγκρίθηκαν οι δύο κατηγορίες σε βάρος του Τραμπ, η πρόεδρος του Σώματος Νάνσι Πελόσι, ξεκαθάρισε ότι δεν θα προχωρήσει στην επίσημη επίδοση του στη Γερουσία πριν ενημερωθεί για το πώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της άνω Βουλής εννοεί να διεξαχθεί η διαδικασία.

«Θα είμαστε έτοιμοι όταν δούμε τι σκοπεύουν να κάνουν», δήλωσε η Πελόσι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με συνεργάτες της, η Πελόσι δεν αναμένεται να κάνει καμιά κίνηση πριν το Κογκρέσο επιστρέψει από τις διακοπές για τις γιορτές, στις αρχές Ιανουαρίου.

Αυτό δεν φάνηκε να επηρεάζει τον Μιτς Μακόνελ (σ.σ. ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία), ο οποίος είπε αργότερα πως οι συνομιλίες των ηγεσιών των δύο κομμάτων βρίσκονται σε αδιέξοδο. «Δεν είμαι σίγουρος ποιο πλεονέκτημα έχει το να απέχουν από το να μας στείλουν κάτι που δεν θέλουμε», σχολίασε. «Αν η πρόεδρος της Βουλής θέλει να καθυστερήσει εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα».

Οι Δημοκρατικοί απαιτούν να κληθούν να καταθέσουν μεταξύ άλλων ο Μικ Μαλβέινι, υπηρεσιακός γενικός γραμματέας της αμερικανικής προεδρίας και ο Τζον Μπόλτον, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο κόμμα.

Ο Μακόνελ είπε ότι δεν υπήρξε καμία συμφωνία επί της διαδικασίας μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στην αμερικανική άνω Βουλή, τον Τσακ Σούμερ. «Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε αδιέξοδο» τόνισε.

«Είναι η υπεράσπιση του προέδρου τόσο αδύναμη που κανένας από τους ανθρώπους του προέδρου δεν μπορεί να τον υπερασπιστεί ενόρκως;» διερωτήθηκε ο Σούμερ, ο οποίος προέτρεψε τον Μακόνελ να εξετάσει κατά τη διάρκεια της δεκαπενθήμερης διακοπής της λειτουργίας του Κογκρέσου το ενδεχόμενο να επιτρέψει την κλήση μαρτύρων.

Η δίκη του Τραμπ στη Γερουσία αναμένεται να γίνει στις αρχές Ιανουαρίου. Ο Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε πει πως θα τον ενδιέφερε η διαδικασία να κρατήσει, μοιάζει πλέον να έχει αλλάξει στάση και απαιτεί η δίκη να αρχίσει «άμεσα», ενώ κορυφαία στελέχη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος θέλουν να τελειώνουν με το ζήτημα.

Ο 77χρονος Μακόνελ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι άγονται και φέρονται από «πρόσκαιρα πάθη» και τις «κομματικές» τους σκοπιμότητες και έκανε σαφές πως δεν αναμένει η Γερουσία να κρίνει ένοχο τον Τραμπ. «Η ψηφοφορία [της Βουλής] δεν αντανακλά τι αποδείχθηκε. Αντανακλά μόνο το πώς αισθάνονται [οι Δημοκρατικοί] για τον πρόεδρο. Η Γερουσία πρέπει να το διορθώσει αυτό», είπε ο Μακόνελ.