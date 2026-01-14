Τραμπ: Έχει λίστα 50 στρατιωτικών στόχων για να «λυγίσει» το Ιράν και να πάρουν οι διαδηλωτές «το πάνω χέρι»

Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι εντάσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι «έρχεται βοήθεια» για τους Ιρανούς διαδηλωτές αλλά και τις απειλές του που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επέμβασης.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ιράν ότι έχει πάρει στα σοβαρά τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο, ενώ την ίδια στιγμή η Ουάσινγκτον φαίνεται ότι προετοιμάζει λεπτομερώς τις επόμενες κινήσεις της.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στα χέρια της μια λίστα με τους 50 πιο σημαντικούς στρατιωτικούς στόχους υψηλής αξίας για να λυγίσουν «μια και καλή» το Ιράν, όπως δήλωσε η ΜΚΟ United Against Nuclear Iran, με έδρα την Ουάσινγκτον, στην Daily Mail.

Η ίδια οργάνωση είναι αυτή που έφτιαξε την λίστα στόχων και την παρέδωσε στην αμερικανική κυβέρνηση, που περιλαμβάνει ακριβείς συντεταγμένες νευραλγικών στόχων της κυβέρνησης, των στρατιωτικών δυνάμεων και στρατηγικής αξίας θεσμών και οργάνων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Μεταξύ άλλων, στην λίστα εντάσσονται το αρχηγείο Tharallah του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), το επιχειρησιακό κέντρο των δυνάμεων ασφαλείας που είναι υπεύθυνες για την βίαιη και αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ακόμα, συμπεριλαμβάνονται τα τέσσερα κέντρα διοίκησης των IRGC από τα οποία μπορούν να «καλύπτουν επιχειρησιακά» την Τεχεράνη:

Το κέντρο Quds που ελέγχει τη βόρεια – βορειοδυτική Τεχεράνη.

Το κέντρο Fath που ελέγχει τη νοτιοδυτική Τεχεράνη.

Το κέντρο Nar που ελέγχει τη βορειοανατολική Τεχεράνη και

το κέντρο Ghadr που ελέγχει τη νοτιοανατολική και την κεντρική Τεχεράνη.

Με αυτές τις στρατηγικές στρατιωτικές υποδομές στο στόχαστρό τους, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούν να πλήξουν αποτελεσματικά το επίλεκτο παραστρατιωτικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης που «πρωταγωνιστούν» στις βιαιοπραγίες και στις δολοφονίες αμάχων διαδηλωτών στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έχουν εξοργίσει τον Τραμπ.

«Ο κύκλος των διαμαρτυριών και της καταστολής θα συνεχιστεί εκτός εάν αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των άοπλων Ιρανών διαδηλωτών και του πλήρως οπλισμένου και ριζοσπαστικοποιημένου μηχανισμού καταστολής του καθεστώτος», δήλωσε στην Daily Mail η Kasra Aarabi, Διευθύντρια Έρευνας των IRGC στην ΜΚΟ United Against Nuclear Iran.

Μαχήτριες της επίλεκτης παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίζ του Ιράν / AP Photo / Vahid Salemi

Πέρα από τα κύρια κέντρα διοίκησης, η λιστα 50 στόχων του Τραμπ περιλαμβάνει τις κρυφές υποδομές που χρησιμοποιεί η διαβόητη παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίζ (Basij), συντονίζοντας τις επιχειρήσεις πληροφοριών, αστυνόμευσης και ψυχολογικού πολέμου.

Ακόμα, στη λίστα συμπεριλαμβάνονται 23 περιφερειακές βάσεις των δυνάμεων της Μπασίζ – καθεμία από τις οποίες βρίσκεται σε μία από τις 22 δημοτικές περιφέρειες της Τεχεράνης.

Ο κατάλογος που παρείχε η «United Against Nuclear Iran» στην κυβέρνηση Τραμπ περιλαμβάνει επίσης τις επιχειρησιακές μονάδες που ηγούνται της αιματοχυσίας, συμπεριλαμβανομένων δύο βασικών ταξιαρχιών.

Αφενός την Ταξιαρχία Aaleh-e Mohammad, που αναπτύσσεται στα βορειοανατολικά της Τεχεράνης και αφετέρου την Ταξιαρχία Ασφαλείας Al-Zahra, που αναπτύσσεται στα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Το «endgame» της Τεχεράνης

Ο Δρ. Σάϊεντ Γκόλκαρ, Ανώτερος Σύμβουλος της ΜΚΟ «United Against Nuclear Iran», προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επιστροφή στις «αποτυχημένες» πολιτικές του παρελθόντος θα προκαλούσε μόνο περαιτέρω καταστροφή εις βάρος των διαδηλωτών.

«Μια συμφωνία με την Τεχεράνη απλώς αναβάλλει την κρίση και ενισχύει τους θεσμούς που στηρίζουν την καταστολή και την επιθετικότητα στο περιφερειακό σύστημα», δήλωσε ο ίδιος.

Έπειτα πρόσθεσε πως: «Η βασική στρατηγική του καθεστώτος δεν είναι ο συμβιβασμός, αλλά η αντοχή. Η Τεχεράνη στοιχηματίζει ότι μπορεί να επιβιώσει από τον Τραμπ και τον Νετανιάχου και στη συνέχεια να επιστρέψει στον γνωστό τρόπο συμπεριφοράς με περιφερειακές παρεμβάσεις (βλ Ιράκ, Γάζα, Λίβανο, Υεμένη) την επέκταση του προγράμματος ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων και την πρόοδο στο πυρηνικό της πρόγραμμα».

Καθώς ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη λίστα στόχων της «United Against Nuclear Iran», η ρητορική του Τραμπ έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, προειδοποιώντας την πολιτική, στρατιωτική και θρησκευτική ηγεσία του Ιράν ότι παίζουν ένα «πολύ επικίνδυνο παιχνίδι».

Οι απειλητικές δηλώσεις Τραμπ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες πως ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής θα οδηγηθεί στην κρεμάλα την Τετάρτη (14/1/26). «Δεν έχω ακούσει για αυτόν τον απαγχονισμό… Θα αναλάβουμε πολύ ισχυρή δράση, εάν κάνουν κάτι τέτοιο», προειδοποίησε.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, υποσχόμενος πως «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Στη συνέχεια όμως αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε και, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, απάντησε: «Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας, λυπάμαι…».

EXCLUSIVE: In an interview with @TonyDokoupil, President Trump says the U.S. will take “very strong action” in Iran if the regime starts hanging protesters. “We don’t want to see what’s happening in Iran happen,” he said. “It’s not gonna work out good.”



Watch more tonight on the… pic.twitter.com/0q1pu791dt — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 13, 2026

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο στο Ντιτρόιτ και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το αν έχει συστήσει σε συμμάχους των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τη χώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να φύγουν». «Δεν θα ήταν κακή ιδέα» πρόσθεσε.