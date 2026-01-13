Μήνυμα Τραμπ σε Ιρανούς διαδηλωτές: «Έρχεται βοήθεια – Οι δολοφόνοι και οι βασανιστές σας θα το πληρώσουν ακριβά»

Με μια ανάρτηση που σίγουρα θα προκαλέσει τεράστια ανησυχία και εκνευρισμό στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε πρακτικά για την υποστήριξη των ανθρώπων που συμμετέχουν εδώ και περίπου μια εβδομάδα στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, τις οποίες έχει «πνίξει» στο αίμα η κυβέρνηση.

Σταδιακά, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωνε την ρητορική του προς το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, σε περίπτωση που η κυβέρνηση του Ιράν δεν σταματούσε την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων, την ίδια στιγμή που πληθαίνουν οι αναφορές ότι εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε σήμερα (13.01.2026) να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στην Τεχεράνη ότι πλέον δεν θα μείνει στα λόγια, αφού με κατηγορηματικό τρόπο «έβαλε πλάτη» στους διαδηλωτές, ζητώντας τους να συνεχίσουν τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης και του θεοκρατικού καθεστώτος.

Με ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ είπε στους διαδηλωτές ότι «έρχεται βοήθεια» με την έκφραση αυτή να ανοίγει τον «ασκό του Αιόλου» για το τι πραγματικά θα κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος επί του πεδίου, μερικές εβδομάδες μετά την πρωτοφανή στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, που οδήγησε στην σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ακόμα, ζήτησε από τους διαδηλωτές να καταλάβουν τους θεσμούς και να παλέψουν για την ελευθερία τους για να κάνουν το Ιράν σπουδαίο ξανά, παραφράζοντας το σλόγκαν MAGA (Make America Great Again) σε MIGA (Make Iran Great Again). Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Κρατήστε τα ονόματα αυτών που σας σκοτώνουν και σας βασανίζουν, γιατί θα το πληρώσουν ακριβά. Έχω αναβάλει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ οι παράλογες δολοφονίες διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA (Make Iran Great Again)!!!».

Τρομακτικός ο απολογισμός των νεκρών

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες για τους νεκρούς από τις συγκρούσεις διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας είναι σοκαριστικές, με Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως από την έναρξη των αντικυβερνητικών συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι.

Στο ίδιο συμπέρασμα έχει καταλήξει και η οργάνωση «Ακτιβιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν» που στο παρελθόν – σε παρόμοιες περιπτώσεις – έχει αναφέρει έγκυρα στοιχεία και θεωρείται μια από τις πιο έγκριτες πηγές πληροφόρησης, αφού χρησιμοποιεί άτομα επί του πεδίου για να διασταυρώνει τα δεδομένα που συγκεντρώνει.

Ειδικότερα, η οργάνωση αυτή υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων έχουν χάσει τη ζωή τους 1.847 διαδηλωτές αλλά και 135 άτομα που σχετίζονται με τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Ακόμα, υπογράμμισε ότι εννέα παιδιά έχουν σκοτωθεί αλλά και εννέα πολίτες που δεν συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες.