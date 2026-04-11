Τραμπ: Έχουμε το καλύτερο και πιο «γλυκό» πετρέλαιο του κόσμου – Άδεια τάνκερ έρχονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν

Όπως υποστήριξε η χώρα του διαθέτει περισσότερα αποθέματα από τις δύο επόμενες μεγαλύτερες πετρελαϊκές οικονομίες μαζί
Με μια δήλωση που τραβάει αμέσως την προσοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι τεράστιος αριθμός από άδεια πετρελαιοφόρα κατευθύνεται ήδη προς τις ΗΠΑ για να φορτώσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Όπως είπε, πρόκειται για μερικά από τα μεγαλύτερα τάνκερ στον κόσμο, κάτι που, κατά τον ίδιο, δείχνει πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για το αμερικανικό πετρέλαιο.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για το πετρέλαιο έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε όσα λέει.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν «το καλύτερο και πιο γλυκό πετρέλαιο» στον κόσμο, θέλοντας να δείξει την ποιότητα των ενεργειακών τους πόρων.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η χώρα του διαθέτει περισσότερα αποθέματα από τις δύο επόμενες μεγαλύτερες πετρελαϊκές οικονομίες μαζί, επιμένοντας ότι όχι μόνο υπάρχει ποσότητα, αλλά και ανώτερη ποιότητα.

 

Κλείνοντας, έστειλε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την αγορά, λέγοντας ουσιαστικά «είμαστε έτοιμοι και σας περιμένουμε», τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στη ζήτηση, με γρήγορες κινήσεις.

