Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή: Οι απειλές Τραμπ και οι όροι του Ιράν λίγο πριν τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Σε μια κλωστή κρέμεται η έτσι και αλλιώς εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, λίγο πριν τις κρίσιμες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ με την ένταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο δυναμιτίζουν το κλίμα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν και απειλούν να υπονομεύσουν τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή που επιχειρούνται μέσω συνομιλιών στο Πακιστάν.

Την ώρα που αντιπροσωπείες των δύο πλευρών προετοιμάζονται για διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές προς το Ιράν και προειδοποιεί πως σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Ισραήλ, είναι έτοιμες να επανεκκινήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη προετοιμάσει τα στρατιωτικά της μέσα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα πλοία είναι «φορτωμένα με τα καλύτερα όπλα».

Παράλληλα, κατηγόρησε το Ιράν ότι επιχειρεί να ασκήσει πίεση στη διεθνή κοινότητα μέσω της στρατηγικής του στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «δεν έχει πραγματικά διαπραγματευτικά χαρτιά» πέρα από βραχυπρόθεσμες τακτικές.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες, διαμήνυσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα ανεχθεί καθυστερήσεις, υπεκφυγές ή «παιχνίδια τακτικής» από την ιρανική πλευρά.

Το μήνυμα της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει άμεσα και με συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία θα πρέπει να είναι προς όφελός της.

Η Τεχεράνη δεν κάνει πίσω και ζητά πλήρη εφαρμογή των συμφωνημένων όρων

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διατηρεί σκληρή στάση, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εάν δεν υπάρξει πλήρης τήρηση των ήδη συμφωνημένων όρων.

Ιρανικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή της εκεχειρίας όχι μόνο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και η κατάπαυση του πυρός Λίβανο, καθώς και η προώθηση οικονομικών ζητημάτων όπως η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν εάν δεν υλοποιηθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις που, όπως είπε, έχουν ήδη τεθεί στο τραπέζι: η πλήρης εκεχειρία στον Λίβανο και η άρση περιορισμών σε ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό.

Αντίστοιχα, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η σταθερότητα στον Λίβανο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε ευρύτερης συμφωνίας αποκλιμάκωσης.

Οι κρίσιμες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ και τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης καχυποψίας, οι συνομιλίες στο Πακιστάν αποκτούν κρίσιμο χαρακτήρα, καθώς θεωρούνται από πολλές πλευρές ως πιθανό σημείο καμπής για την πορεία της κρίσης.

Ωστόσο, η αμοιβαία δυσπιστία και η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά τις προοπτικές προόδου.

Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν πρόθεση να ζητήσουν την απελευθέρωση Αμερικανών που κρατούνται στο Ιράν, στο πλαίσιο των επικείμενων συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα the Washington Post επικαλούμενη πηγές που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια των διαπραγματεύσεων.

Στο μεταξύ ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των επικείμενων συνομιλιών υψηλού επιπέδου μεταξύ αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν.

Καταδρομείς, αστυνομικοί και άλλες μονάδες έχουν στήσει οδοφράγματα σε βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν το αεροδρόμιο με την πόλη, κυρίως κατά μήκος των διαδρομών που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν οι αποστολές.

Κατά την παραμονή τους στο Πακιστάν, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν και με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ενώ θα διαμείνουν σε ξενοδοχείο όπου εκτιμάται ότι θα διεξαχθούν και οι διαπραγματεύσεις το Σάββατο.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί επιθεώρησε τα μέτρα ασφαλείας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, με το υπουργείο να ανακοινώνει ότι η λεγόμενη «Κόκκινη Ζώνη» της πόλης θα τεθεί σε πλήρη αποκλεισμό, επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου στην Ουάσινγκτον

Την Τρίτη του Πάσχα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ η πρώτη δια ζώσης συνάντηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στους Times of Israel.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν η πρέσβης του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον Νάντα Χαμαντέχ-Μοαουάντ, ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γιεχιέλ Λάιτερ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Βηρυτό Μάικλ Ίσα, οι οποίοι ηγούνται των αντιπροσωπειών των τριών χωρών.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη προπαρασκευαστική τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των τριών διπλωματών, με τη συμμετοχή και του συμβούλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικ Νίνταμ.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν επιβεβαίωσε άμεσα τη συνάντηση, ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε πρόσφατα ότι το Ισραήλ προτίθεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό, με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, η λιβανική πλευρά καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να προσέλθει σε καμία διαδικασία όσο συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι επιθέσεις στο έδαφός της, υπογραμμίζοντας ότι η αποκλιμάκωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο στο τραπέζι των συνομιλιών.