Τραμπ για το viral ντελίβερι στον Λευκό Οίκο: «Λίγο κιτς, αλλά έτσι κερδίζεις εκλογές»

Ο αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να ρίξει την ιδέα στους συνεργάτες του
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρήγγειλε fast food στον Λευκό Οίκο και άφησε 100 δολάρια φιλοδώρημα
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρήγγειλε fast food στον Λευκό Οίκο και άφησε 100 δολάρια φιλοδώρημα / REUTERS / Jonathan Ernst

«Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο κιτς» παραδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ντελίβερι από τα McDonald’s στον Λευκό Οίκο αλλά χαρακτήρισε το σόου του απαραίτητο για να κερδίσει τις εκλογές. «Εννοώ, κάνουμε αυτά τα πράγματα στην πολιτική. Είναι λίγο αμήχανα, αλλά τα κάνεις και κερδίζεις».

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας για τη φορολογική του πολιτική, ο Τραμπ αρχικά στάθηκε στη συγκινητική πλευρά της ιστορίας, επαινώντας τη Σάρον Σίμονς, τη γιαγιά 10 εγγονιών η διανομέας της «DoorDash» που παρέδωσε σακούλες με McDonald’s στον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, άλλαξε τόνο: «Για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο κιτς», είπε γελώντας, προκαλώντας αντιδράσεις στο ακροατήριο.

Ο ίδιος έσπευσε να ρίξει την ιδέα στους συνεργάτες του, παραδεχόμενος ότι τέτοιου είδους κινήσεις μπορεί να είναι «λίγο αμήχανες», αλλά -όπως υποστήριξε – συχνά αποδεικνύονται πολιτικά αποτελεσματικές. «Τα κάνουμε αυτά στην πολιτική. Είναι λίγο ντροπιαστικά, αλλά κερδίζεις», σχολίασε.

