Τραμπ για το viral ντελίβερι στον Λευκό Οίκο: «Λίγο κιτς, αλλά έτσι κερδίζεις εκλογές»

«Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο κιτς» παραδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ντελίβερι από τα McDonald’s στον Λευκό Οίκο αλλά χαρακτήρισε το σόου του απαραίτητο για να κερδίσει τις εκλογές. «Εννοώ, κάνουμε αυτά τα πράγματα στην πολιτική. Είναι λίγο αμήχανα, αλλά τα κάνεις και κερδίζεις».

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας για τη φορολογική του πολιτική, ο Τραμπ αρχικά στάθηκε στη συγκινητική πλευρά της ιστορίας, επαινώντας τη Σάρον Σίμονς, τη γιαγιά 10 εγγονιών η διανομέας της «DoorDash» που παρέδωσε σακούλες με McDonald’s στον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

NEW: President Trump says the McDonald’s DoorDash delivery to the White House was a “little tacky” but is necessary to win election landslides.



“I mean, to be honest, it was a little tacky…”



“I mean, we do these things in politics. They’re a little embarrassing. They’re a… pic.twitter.com/L2tn1sBmxX — Collin Rugg (@CollinRugg) April 17, 2026

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, άλλαξε τόνο: «Για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο κιτς», είπε γελώντας, προκαλώντας αντιδράσεις στο ακροατήριο.

Ο ίδιος έσπευσε να ρίξει την ιδέα στους συνεργάτες του, παραδεχόμενος ότι τέτοιου είδους κινήσεις μπορεί να είναι «λίγο αμήχανες», αλλά -όπως υποστήριξε – συχνά αποδεικνύονται πολιτικά αποτελεσματικές. «Τα κάνουμε αυτά στην πολιτική. Είναι λίγο ντροπιαστικά, αλλά κερδίζεις», σχολίασε.