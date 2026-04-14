Σάρον Σίμονς: Γιαγιά 10 εγγονιών η διανομέας της «DoorDash» που παρέδωσε McDonald’s στον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Σε μια ασυνήθιστη επικοινωνιακή κίνηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρήγγειλε fast food από τα McDonald’s στον Λευκό Οίκο, επιδιώκοντας να αναδείξει το νομοσχέδιό του για το φιλοδώρημα. Μάλιστα, υποδέχθηκε τη διανομέα της DoorDash, την οποία παρουσίασε ως υποστηρίκτριά του.

Η Σάρον Σίμονς, γιαγιά 10 εγγονιών από το Αρκάνσας και διανομέας της DoorDash, σύμφωνα με το Newsweek, βρέθηκε τη Δευτέρα (13.04.2026) στον Λευκό Οίκο, παραδίδοντας δύο σακούλες με fast food από McDonald’s στον Τραμπ. Εμφανίστηκε στο Οβάλ Γραφείο φορώντας κόκκινο μπλουζάκι με την επιγραφή «DoorDash Grandma».

«Έχω την παραγγελία σας, κύριε Πρόεδρε», φέρεται να είπε η Σίμονς στον Τραμπ, προσθέτοντας ότι περιλαμβάνει «όλα τα αγαπημένα σας».

Ο Τραμπ αξιοποίησε τη στιγμή για να προωθήσει την πολιτική του για τη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων, την οποία είχε ψηφίσει το περασμένο καλοκαίρι, καλώντας τη Σίμονς να σταθεί δίπλα του σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

«Νομίζω ότι με ψηφίσατε. Τι λέτε;», τη ρώτησε ο Τραμπ, με εκείνη να απαντά διστακτικά: «Ίσως».

President Trump just received a McDonald’s delivery order from a DoorDash driver outside the Oval Office!



Thanks to President Trump signing No Tax on Tips into law, Sharron is using the $11,000 in tips that she made last year to support her family.



pic.twitter.com/5JkpJo839k — Karoline Leavitt (@PressSec) April 13, 2026

Ο ίδιος ολοκλήρωσε τη στιγμή λέγοντας: «Άκουσα ότι είστε μεγάλη υποστηρίκτρια. Το εκτιμούμε πολύ», δίνοντάς της στη συνέχεια φιλοδώρημα 100 δολαρίων.

Η εταιρεία DoorDash χαρακτήρισε το περιστατικό ως μια «προσωπική στιγμή» για τη Σίμονς, η οποία εργάζεται ως διανομέας από το 2022 και έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 14.000 παραδόσεις.

Η ίδια δήλωσε ότι η πολιτική για τη μη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων την έχει βοηθήσει σημαντικά, υποστηρίζοντας πως της επιτρέπει να εξοικονομεί περίπου 11.000 δολάρια τον χρόνο.

Σε δηλώσεις της στο Fox News, ανέφερε ότι το μέτρο είναι «εντυπωσιακό» και ότι συμβάλλει στην κάλυψη των ιατρικών εξόδων του συζύγου της που έχει καρκίνο, προσθέτοντας: «Θα βοηθήσει σίγουρα στα μελλοντικά ραντεβού και σε ό,τι χρειαστούμε. Σημαίνει πολλά για εμάς».