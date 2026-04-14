Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Σάρον Σίμονς: Γιαγιά 10 εγγονιών η διανομέας της «DoorDash» που παρέδωσε McDonald’s στον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Της έδωσε 100 δολάρια φιλοδώρημα - Η σκηνή θύμισε περισσότερο επικοινωνιακή καμπάνια παρά απλή παραγγελία φαγητού
Ο Τραμπ παρήγγειλε fast food στον Λευκό Οίκο
Ο Τραμπ παρήγγειλε fast food στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Jonathan Ernst

Σε μια ασυνήθιστη επικοινωνιακή κίνηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρήγγειλε fast food από τα McDonald’s στον Λευκό Οίκο, επιδιώκοντας να αναδείξει το νομοσχέδιό του για το φιλοδώρημα. Μάλιστα, υποδέχθηκε τη διανομέα της DoorDash, την οποία παρουσίασε ως υποστηρίκτριά του. 

Η Σάρον Σίμονς, γιαγιά 10 εγγονιών από το Αρκάνσας και διανομέας της DoorDash, σύμφωνα με το Newsweek, βρέθηκε τη Δευτέρα (13.04.2026) στον Λευκό Οίκο, παραδίδοντας δύο σακούλες με fast food από McDonald’s στον Τραμπ. Εμφανίστηκε στο Οβάλ Γραφείο φορώντας κόκκινο μπλουζάκι με την επιγραφή «DoorDash Grandma».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρήγγειλε fast food στον Λευκό Οίκο και άφησε 100 δολάρια φιλοδώρημα
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρήγγειλε fast food στον Λευκό Οίκο και άφησε 100 δολάρια φιλοδώρημα / REUTERS / Jonathan Ernst
Η Σάρον Σίμονς και ο Ντόναλντ Τραμπ
Η Σάρον Σίμονς και ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

«Έχω την παραγγελία σας, κύριε Πρόεδρε», φέρεται να είπε η Σίμονς στον Τραμπ, προσθέτοντας ότι περιλαμβάνει «όλα τα αγαπημένα σας».

Ο Τραμπ αξιοποίησε τη στιγμή για να προωθήσει την πολιτική του για τη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων, την οποία είχε ψηφίσει το περασμένο καλοκαίρι, καλώντας τη Σίμονς να σταθεί δίπλα του σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

«Νομίζω ότι με ψηφίσατε. Τι λέτε;», τη ρώτησε ο Τραμπ, με εκείνη να απαντά διστακτικά: «Ίσως».

Ο ίδιος ολοκλήρωσε τη στιγμή λέγοντας: «Άκουσα ότι είστε μεγάλη υποστηρίκτρια. Το εκτιμούμε πολύ», δίνοντάς της στη συνέχεια φιλοδώρημα 100 δολαρίων.

Η εταιρεία DoorDash χαρακτήρισε το περιστατικό ως μια «προσωπική στιγμή» για τη Σίμονς, η οποία εργάζεται ως διανομέας από το 2022 και έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 14.000 παραδόσεις.

Η ίδια δήλωσε ότι η πολιτική για τη μη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων την έχει βοηθήσει σημαντικά, υποστηρίζοντας πως της επιτρέπει να εξοικονομεί περίπου 11.000 δολάρια τον χρόνο.

Σε δηλώσεις της στο Fox News, ανέφερε ότι το μέτρο είναι «εντυπωσιακό» και ότι συμβάλλει στην κάλυψη των ιατρικών εξόδων του συζύγου της που έχει καρκίνο, προσθέτοντας: «Θα βοηθήσει σίγουρα στα μελλοντικά ραντεβού και σε ό,τι χρειαστούμε. Σημαίνει πολλά για εμάς».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
119
110
71
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στην Αυστραλία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν – Επισκέφτηκαν νοσοκομείο και έκαναν κατασκευές με παιδιά
Την Πέμπτη το ζευγάρι θα συμμετάσχει σε σύνοδο για την ψυχική υγεία στη Μελβούρνη και θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του την Παρασκευή συμμετέχοντας σε διοργανώσεις ιστιοπλοΐας και ράγκμπι στο Σίδνεϊ
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν
Πέτερ Μαγιάρ: Ηχογράφησε κρυφά την ίδια του τη γυναίκα, ανέτρεψε τον Βίκτορ Όρμπαν κι έγινε πρωθυπουργός στην Ουγγαρία
Η πρώην σύζυγός του και υπουργός Δικαιοσύνης Τζούντιτ Βάργκα αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω του σκανδάλου - Από «άνθρωπος του συστήματος» σε αδίστακτος παίκτης της εξουσίας
Πέτερ Μαγιάρ
Η Ρούμπι Ρόουζ κατήγγειλε την Κέιτι Πέρι για σεξουαλική επίθεση – «Τρίφτηκε στο πρόσωπό μου μέσα σε κλαμπ»
Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας κατηγόρησε την ηθοποιό για «επικίνδυνα ψέματα» - Όσα κατήγγειλε για το περιστατικό που φέρεται πως έγινε πριν από 20 χρόνια στη Μελβούρνη
Ρούμπι Ρόοζ / Κέιτι Πέρι
Newsit logo
Newsit logo