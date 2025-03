Τραμπ και Μασκ ξεσπούν κατά των New York Times: Η ενημέρωση στον Mr X για ενδεχόμενο πόλεμο με την Κίνα, τα «fake news» και η «προπαγάνδα»

Την οργισμένη αντίδραση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ έχει προκαλέσει δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο το Πεντάγωνο θα παρέχει ειδική ενημέρωση στον μεγιστάνα για τα σχέδια των ΗΠΑ στην περίπτωση ενός ενδεχομένου πολέμου με την Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για fake news, χαρακτηρίζοντας μεταξύ άλλων γελοίο το δημοσίευμα, ενώ ο Έλον Μασκ σχολίασε πως πρόκειται για προπαγάνδα.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, η πρόσβαση του Έλον Μασκ θα αποτελούσε μία «ακραία επέκταση του ρόλου του ως συμβούλου του Τραμπ» ενώ παράλληλα θα έθετε ερωτήματα για το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων καθώς ο επικεφαλής του υπουργείου Αποτελεσματικότητας στις ΗΠΑ έχει επιχειρηματικές συναλλαγές (μέσω Tesla και Space X) τόσο με την Κίνα όσο και με το αμερικανικού υπουργείο Άμυνας.

«Μπήκαν μπροστά ξανά τα fake news, αυτή τη φορά από τους Failing New York Times. Μετέδωσαν, λάθος, ότι ο Έλον Μασκ θα ενημερωθεί αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή) για τυχόν πιθανό “πόλεμο με την Κίνα”. Πόσο γελοίο… Η Κίνα δεν θα αναφερθεί, ούτε θα συζητηθεί. Πόσο ντροπιαστικό είναι τα απαξιωμένα ΜΜΕ να κατασκευάζουν τέτοια ψέματα. Τέλος πάντων, η ιστορία αυτή είναι τελείως αναληθής» έγραψε ο Τραμπ.

«Οι New York Times είναι τελείως προπαγάνδα» σημείωσε ο Έλον Μασκ.

The New York Times is pure propaganda.



Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT.



They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j