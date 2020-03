Ως «πρόεδρος εν καιρώ πολέμου» αισθάνεται ο Ντόναλντ Τραμπ, μπροστά στην πανδημία του νέου κορονοϊού.

«Με θεωρώ, με κάποιον τρόπο, ως έναν πρόεδρο σε καιρό πολέμου. Πρόκειται για έναν πόλεμο που διεξάγουμε, πρόκειται για μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση» δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο Mr. 45 ανακοίνωσε πως θα επικαλεστεί το Διάταγμα Αμυντικής Παραγωγής ώστε να εφαρμοστεί ένας νόμος για να παράξει η αμερικανική βιομηχανία τον απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό ώστε να δοθεί η μάχη ενάντια στον κορονοϊό.

Μια δημοσιογράφος του επεσήμανε πως αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αναφέρονται στον φονικό ιό με τον όρο “Kung Flu”, ένα λογοπαίγνιο που συνδέει τον κορονοϊό με την Κίνα (σ.σ. από το Kung Fu και την λέξη “flu” που σημαίνει γρίπη) και ο Τραμπ έριξε… νερό στον μύλο του ρατσισμού, καθώς απάντησε ορθά – κοφτά πως δεν θεωρεί τίποτε λάθος σε αυτό, αφού ο ιός ξεκίνησε από την Κίνα!

Να σημειωθεί πως ο ΠΟΥ έσπευσε να μετονομάσει τον ιό σε Covid-19 ακριβώς για να μην υπάρχει σύνδεση με την Κίνα, ενώ σε όλο τον κόσμο είναι ολοένα και πιο συχνά τα περιστατικά ρατσιστικής βίας απέναντι σε Κινέζους μόνο και μόνο… γιατί είναι Κινέζοι!

Ο Τραμπ, λοιπόν, σε μια ακόμη ανεύθυνη στάση κι ενώ όλος ο κόσμος προσπαθεί να “αποσυνδέσει” τον ιό από τοπικά χαρακτηριστικά, δείχνει πως… δεν τον νοιάζει τίποτα, ενώ η Κίνα αντιδρά έντονα κάθε φορά που… οτιδήποτε παρόμοιο ακούγεται δημόσια.

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος επισήμανε ακόμα ότι η χώρα βρίσκεται «σε πόλεμο με τον κινεζικό ιό», επαναλαμβάνοντας τη φράση με την οποία περιγράφει τον νέο κορονοϊό, ο οποίος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα τον Δεκέμβριο, παρά τις διαμαρτυρίες του Πεκίνου.

Reporter: "A person at the White House used the term Kung Flu… And do you think using the term Chinese virus puts Asian Americans at risk?"



President Trump: "No, not at all. I think they probably would agree with it 100%. It comes from China. There's nothing not to agree." pic.twitter.com/4zAfws2pvf