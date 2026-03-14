Τραμπ: «Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ» – Το κάλεσμα σε Βρετανία και Κίνα

«Ελπίζουμε ότι Κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως» τονίζει ο Τραμπ
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει σε τελετή απονομής του Μεταλλίου Τιμής στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου / Francis Chung/POLITICO via AP Images

«Έχουμε ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν» γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ανάρτηση στο Truth Social έκανε το Σάββατο (14.03.2026) ο Αμερικανός πρόεδρος, καλώντας Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο να στείλουν πλοία στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν ανοιχτά. Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει στο 100% τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν ανελέητα την ακτογραμμή και να καταρρίπτουν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα κάνουμε τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά, ασφαλή και ελεύθερα!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την καταστροφή των ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Χαργκ στο Ιράν, το οποίο επεξεργάζεται το 90% των συνολικών εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, και παράγει περίπου 950 εκατομμύρια βαρέλια ετησίως.

«Πολλές χώρες, ιδίως εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, προκειμένου να διατηρήσουν τα Στενά ανοιχτά και ασφαλή.

Έχουμε ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν, αλλά είναι εύκολο για αυτούς να στείλουν ένα ή δύο drones, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο κοντινής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτή τη θαλάσσια οδό, ανεξάρτητα από το πόσο βαριά έχουν ηττηθεί.

Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν ανελέητα την ακτογραμμή και θα καταρρίπτουν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα κάνουμε τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά, ασφαλή και ελεύθερα!», γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ.

