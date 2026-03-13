Τραμπ: «Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κατέστρεψε κάθε στρατιωτικό στόχο στο “στολίδι” του Ιράν, το νησί Χαργκ»

O στρατός των ΗΠΑ βομβάρδισε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται – και καθώς οι περιορισμοί στις ροές ενέργειας έχουν επιδεινώσει την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force 1 και αναχωρήσει για το Mar a Lago στη Φλόριντα έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Truth Social, στο οποίο τόνισε ότι δεν θα αφήσει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα ποτέ, ενώ κατά τις δηλώσεις του είπε ότι «ο πόλεμος θα διαρκέσει για όσο χρειαστεί».

Παράλληλα, στις ίδιες δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η ασφαλής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα προστατευθεί «με κάθε κόστος».

Για τις επιχειρήσεις στον πόλεμο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως η ναυτική δύναμη και η αεροπορία του Ιράν έχουν εξασθενήσει. «Η ναυτική τους δύναμη και η αεροπορία τους εξαφανίστηκε. Τα περισσότερα από τα στρατεύματά τους έχουν χαθεί. Σχεδόν τα πάντα έχουν χαθεί, και θα το δείτε», είπε.

«Είμαστε σε θέση κυριαρχίας», ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

“To me, it means very simply that we are in a position of dominance,” says @POTUS on “unconditional surrender” by Iran.



“Their navy is gone. Their air force is gone. Most of their military is gone… Just about everything is gone, and you’ll see that.” pic.twitter.com/I4pyhEs4N9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Μάλιστα, σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το πότε θα αρχίσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι «θα συμβεί πολύ σύντομα».

“When will the Navy start escorting tankers through the Strait of Hormuz?”@POTUS: “It’ll happen soon — very soon.” pic.twitter.com/IzEpZ8zznz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Η ανάρτηση

«Πριν από λίγα λεπτά, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε μία από τις πιο ισχυρές αεροπορικές επιδρομές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και κατέστρεψε ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο στο “στολίδι” του Ιράν, το νησί Χαργκ.

Τα όπλα μας είναι τα πιο ισχυρά και εξελιγμένα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, αλλά, για λόγους ευπρέπειας, επέλεξα να μην καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού. Ωστόσο, εάν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτή την απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου, και μέχρι σήμερα, ανασυγκρότησα τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, μετατρέποντάς τες στη μακράν πιο θανατηφόρα, ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ιράν δεν έχει καμία ικανότητα να υπερασπιστεί οτιδήποτε θέλουμε να επιτεθούμε — δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν γι’ αυτό!

Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ούτε θα έχει τη δυνατότητα να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Μέση Ανατολή ή, για την ακρίβεια, τον κόσμο!

Ο στρατός του Ιράν, και όλοι οι άλλοι που εμπλέκονται με αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ήταν σοφό να καταθέσουν τα όπλα τους και να σώσουν ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα τους, το οποίο δεν είναι και πολύ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η σημασία του νησιού Χαργκ

Το νησί Χαργκ, που συχνά αναφέρεται ως το «Απαγορευμένο Νησί», είναι ένα ηπειρωτικό νησί του Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Το νησί βρίσκεται 25 χλμ. ανοικτά των ακτών του Ιράν και 483 χλμ. βορειοδυτικά των Στενών του Ορμούζ.

Η συνολική του έκταση είναι 20 km² και διαθέτει δική του παροχή γλυκού νερού. Το νησί Χαργκ, το οποίο διοικείται από την παρακείμενη παράκτια επαρχία Μπουσέρ, διαθέτει θαλάσσιο λιμάνι για την εξαγωγή έως και του 90% των πετρελαϊκών προϊόντων του και, ως εκ τούτου, είναι στρατηγικής σημασίας.

Περιβαλλόμενο από απόλυτη μυστικότητα και φρουρούμενο από το επίλεκτο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), είναι ένα μέρος όπου η είσοδος περιορίζεται αυστηρά σε όσους έχουν επίσημες άδειες ασφαλείας.

Ωστόσο, πέρα ​​από τους επιβλητικούς χαλύβδινους φράχτες και τα στρατιωτικά παρατηρητήρια βρίσκεται ένα παρθένο τοπίο όπου χιλιετίες ποικίλης ανθρώπινης ιστορίας συνυπάρχουν αθόρυβα με την παλλόμενη καρδιά της σύγχρονης ενεργειακής αυτοκρατορίας του Ιράν. Το νησί επεξεργάζεται το 90% των συνολικών εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, και παράγει περίπου 950 εκατομμύρια βαρέλια ετησίως.

Με μήκος μόλις 8 χλμ. και πλάτος 4 έως 5 χλμ., τα βαθιά νερά που την περιβάλλουν παρέχουν ένα φυσικό γεωγραφικό πλεονέκτημα. Αυτό το βάθος επιτρέπει σε κολοσσιαία υπερδεξαμενόπλοια να δένουν με ασφάλεια και να φορτώνουν αργό πετρέλαιο που προορίζεται κυρίως για τις ασιατικές αγορές, με την Κίνα να αποτελεί τον κορυφαίο εισαγωγέα.

Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου, οι εγκαταστάσεις του νησιού λειτουργούν ως το ζωτικό νευραλγικό κέντρο για τον τομέα. Ο τερματικός σταθμός παραλαμβάνει αργό πετρέλαιο από τρία μεγάλα υπεράκτια πεδία – Aboozar, Forouzan και Dorood – το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου υποθαλάσσιων αγωγών σε χερσαίες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πριν αποθηκευτεί ή αποσταλεί στις παγκόσμιες αγορές.