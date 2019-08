Τραμπ: Να συναντηθεί ο πρόεδρος της Κίνας με τους διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ

Μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ επεμενες πως μια τέτοια συνάντηση θα είχε ως αποτέλεσμα να λάβουν τέλος οι εντάσεις που σημειώνονται για εβδομάδες στην περιφέρεια.

«Αν ο πρόεδρος Σι συναντιόταν απευθείας και προσωπικά με τους διαδηλωτές, θα ήταν ένα ευτυχές και φωτισμένο τέλος στο πρόβλημα του Χονγκ Κονγκ. Δεν έχω καμία αμφιβολία!» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Το tweet του Τραμπ έρχεται μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέδεσε την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα με την ανθρωπιστική επίλυση του θέματος με τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν συγκλονίσει το Χονγκ Κονγκ.

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K

