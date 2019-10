Τραμπ: Ο Ερντογάν έκανε σπουδαία δουλειά – Είναι ηγέτης

Μέλι στάζει το στόμα του Ντόναλντ Τραμπ για τον Τούρκο ομόλογό του, Ταγίπ Ερντογάν, μετά την απόφαση ΗΠΑ-Τουρκίας για την προσωρινή και υπό όρους εκεχειρία στη Συρία.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων αν πλέον είναι πιθανή η επίσκεψη Ερντογάν στον Λευκό Οίκο -μια επίσκεψη που ήταν στον «αέρα» αν συνεχιζόταν η εισβολή και τα μέτρα των ΗΠΑ κατά της Τουρκία- ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του Τούρκου Προέδρου.

«Ναι, πλέον θα μπορούσε να έρθει. Έκανε ένα σπουδαίο πράγμα. Είναι ηγέτης! Είχε να πάρει μια απόφαση. Πολλοί άνθρωποι δεν θα την έπαιρναν… αυτό που έκανε είναι πολύ έξυπνο και ήταν εξαίρετο για τον Τουρκικό λαό. Είναι τυχεροί (οι Τούρκοι) που ήταν αυτός που πήρε την απόφαση».

Pres. Trump says a potential visit by Turkish Pres. Erdogan to the White House is now "very much open."

"I would say that, yeah, he would come. He did a terrific thing. He's a leader." https://t.co/x8V1Qsc3vO pic.twitter.com/TARtfK3qmW

— ABC News Politics (@ABCPolitics) October 18, 2019