Κατάπαυση του πυρός για 120 ώρες στη Συρία συμφώνησαν Πενς και Ερντογάν

Όπως φαίνεται, οι… αμέτρητες απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν… έπιασαν τόπο. «Θα διαλύσω την τουρκική οικονομία αν δεν γίνουν όλα όπως πρέπει» έλεγε και… ξανά έλεγε ο αμερικανός Πρόεδρος με κάθε τρόπο –με αποκορύφωμα την πρωτοφανή επιστολή που είδε χθες το φως της δημοσιότητας– και τελικά υπήρξε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την Συρία!

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, μετέβη στην Άγκυρα με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, για συνάντηση με τον Ερντογάν. Τι κι αν ήταν… βλοσυροί και αγέλαστοι μπροστά στους φωτογράφους; Η «δουλειά» έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες και την συμφωνία ανακοίνωσε ο Μάικ Πενς σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς ανακοίνωσε πως επιτεύχθηκε μια συμφωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για μια εκεχειρία διάρκειας 5 ημερών στη βορειοανατολική Συρία.

Όπως εξήγησε, η Τουρκία θα παύσει για 120 ώρες τη στρατιωτική της επιχείρηση ώστε να επιτρέψει την απόσυρση των δυνάμεων της συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG, η οποία θα γίνει υπό την «εποπτεία» των ΗΠΑ.

Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναστέλλονται, τόνισε, διευκρινίζοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στην Συρία θα τερματιστεί ολοκληρωτικά όταν η αυτή απόσυρση τελειώσει, όπως δεσμεύτηκε η Τουρκία.



Το «πάγωμα» των εχθροπραξιών χαρακτηρίστηκε «προσωρινό» από τον Πενς, ο οποίος συμπλήρωσε: «Όταν γίνει μόνιμος ο τερματισμός των εχθροπραξιών, ο πρόεδρος Τραμπ θα ακυρώσει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας«.

. @VP Mike Pence announces that the U.S. and Turkey have agreed to a cease fire in Syria. pic.twitter.com/0aap6vcavI

Με tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «σπουδαία νέα που προκύπτουν από την Τουρκία», έπειτα από τις συνομιλίες Τούρκων και Αμερικανών αξιωματούχων για την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Ερντογάν, λέγοντας πως «Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν«.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019