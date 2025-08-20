Τραμπ: Οι αμφιβολίες για τον Πούτιν και η «κόκκινη γραμμή» για την Ουκρανία – «Αν συμφωνηθεί η ειρήνη, μπορεί να πάω στον παράδεισο»

«Τελεσίγραφο» πως οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να στείλουν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά μπορεί να βοηθήσουν από αέρος στην περίπτωση που συμφωνηθεί η πολυπόθητη ειρήνη, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες μετά τη σύνοδο στον Λευκό Οίκο, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κάποιους από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε συνέντευξη στο Fox News μιλώντας για τις εγγυήσεις ασφάλειας, ένα από τα κύρια σημεία για την ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσον αφορά την ασφάλεια, οι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να στείλουν ανθρώπους επί τόπου. Είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε σε διάφορα πράγματα, ειδικά, πιθανώς, αεροπορικώς», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ ήταν «μια επιλογή με μεγάλη πιθανότητα».

Είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «έχει δηλώσει οριστικά ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα βρεθούν στα εδάφη της Ουκρανίας, αλλά σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ίσως να παρέχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αεροπορική υποστήριξη θα μπορούσε να λάβει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πυραυλικής άμυνας ή μαχητικών αεροσκαφών που επιβάλλουν μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο οποιασδήποτε προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Στο ίδιο τραπέζι Ζελένσκι και Πούτιν

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα κάτσουν στο ίδιο «τραπέζι» για να αναλύσουν τους όρους της ειρηνευτικής συμφωνίας, προβλημάτισε έντονα.

Υπάρχει ο φόβος πως ο πρόεδρος της Ρωσίας, στο τέλος θα κάνει «πίσω» αν και ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί αυτή τη διμερή σύνοδο ως ζωτικής σημασίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Γενεύη, Βιέννη, Ρώμη, Βουδαπέστη και Ντόχα είναι οι περιοχές όπου μπορεί να διεξαχθεί η σύνοδος μεταξύ των 2 «αιώνιων εχθρών», αναφέρει το Sky News.

Η Γενεύη της Ελβετίας θεωρείται η καλύτερη επιλογή, με τη Ρώμη ή το Βατικανό να μην είναι αρεστές στους Ρώσους και τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας να μην είναι η αγαπημένη των Ουκρανών.

Ήδη ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούν στη Μόσχα, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας να αρνείται.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας, φέρεται να επιθυμούν να καθοριστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας πριν από τη συνάντηση.

Μια συνθήκη τύπου ΝΑΤΟ, που θα εγγυάται ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα την υπερασπιστούν σε περίπτωση μελλοντικής ρωσικής επίθεσης, βρίσκεται υπό επεξεργασία και θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Όπως και οι ΗΠΑ, έτσι και η Ιταλία αντιτίθεται στην αποστολή στρατιωτών στο έδαφος της Ουκρανίας.

Ωστόσο, οι διπλωμάτες της ΕΕ είναι βέβαιοι ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία που τους έχει δοθεί μέχρι στιγμής για να σταματήσει ο πόλεμος.

Οι αμφιβολίες του Τραμπ για τον Πούτιν

Παρά την ανανεωμένη αισιοδοξία για μια ειρηνευτική συμφωνία μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να μην είναι ειλικρινής σχετικά με την επιθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο.

«Θα μάθουμε περισσότερα για τον Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες», δήλωσε στο Fox News.

Έχει απειλήσει στο παρελθόν να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, αν και οι προθεσμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν παρέλθει.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική της επίθεση στην Ουκρανία εδώ και περισσότερο από ένα μήνα τη Δευτέρα το βράδυ, στέλνοντας 270 drones και 10 πυραύλους, ανακοίνωσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας στον λεγόμενο «Συνασπισμό των Προθύμων», μια πρωτοβουλία με επικεφαλής τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, συζήτησαν την Τρίτη την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στη Ρωσία.

«Αν έρθει ειρήνη στην Ουκρανία, θα πάω στον παράδεισο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε την Τρίτη πως αν εξασφαλίσει συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, θα αυξηθούν οι πιθανότητές του να «πάει στον Παράδεισο», χαριτολογώντας πως επί του παρόντος δεν έχει τόσες πολλές.

Ο 79χρονος αρχηγός της Αμερικής έχει στο παρελθόν αφήσει να εννοηθεί πως θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022, για να εξασφαλίσει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, που θεωρεί πως του αξίζει.

Ωστόσο, την επομένη της επίσκεψης στον Λευκό Οίκο του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών, εκμυστηρεύτηκε πως έχει επίσης λιγότερο πεζά κίνητρα.

«Θέλω να προσπαθήσω να πάω στον Παράδεισο», είπε στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News.

«Θέλω να πω, δεν είμαι σε πολύ καλή θέση, είμαι στο τέλος της ουράς», όμως «αν καταφέρω να πάω στον Παράδεισο, αυτός θα είναι ένας από τους λόγους», πέταξε.

Με 3 γάμους και 2 δίκες («impeachments») στο αμερικανικό Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακριβώς προφίλ αγίου.

Στο παθητικό του έχει πολλά και διάφορα σκάνδαλα, ενώ υπήρξε άλλωστε ο πρώτος Αμερικανός πρώην πρόεδρος που καταδικάστηκε ποτέ σε ποινική δίκη — για την πληρωμή που έκανε μυστικά σε πορνοστάρ, ώστε να εξαγοράσει τη σιωπή της.

Όμως υιοθέτησε τόνο ολοένα περισσότερο μεταφυσικό αφού επέζησε από την απόπειρα κατά της ζωής του πέρυσι. Ήταν χαρακτηριστικό πως στην ομιλία μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, διαβεβαίωσε πως «τον έσωσε ο Θεός», ώστε να «δώσει ξανά στην Αμερική το μεγαλείο της», κατά το σύνθημα που επαναλαμβάνει συχνά.

Ωφελημένος από την υποστήριξη της θρησκευτικής δεξιάς, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τελευταία να εμφανίζεται πιο πιστός χριστιανός, απ’ ό,τι κατά την πρώτη του θητεία τουλάχιστον.

Ονόμασε επίσημη πνευματική σύμβουλο της προεδρίας, την Πόλα Γουάιτ, η οποία χοροστατεί σε ομαδικές προσευχές πριν από εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εκτίμησε πως ο πρόεδρος μιλούσε «σοβαρά» όταν έκανε τη δήλωση αυτή για την Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα πάει στον Παράδεισο, όπως –ελπίζω– θέλουμε όλοι μας σε αυτή την αίθουσα», είπε σε δημοσιογράφους η Κάρολαϊν Λέβιτ, που έχει κι αυτή οργανώσει προσευχές πριν από συνεντεύξεις Τύπου.

Σε άλλη, ραδιοφωνική συνέντευξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τη διαβεβαίωση στον δεξιό παρουσιαστή Μαρκ Λέβιν πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκονται στη «διαδικασία» να προγραμματίσουν συνάντηση για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τους όρους.

«Βρίσκονται στη διαδικασία της οργάνωσής της», είπε, επαναλαμβάνοντας πως οι «σκοτωμοί» πρέπει να σταματήσουν.