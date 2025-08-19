Κόσμος

Ο Πούτιν πρότεινε διμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα – «Απάντησε όχι» ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Πούτιν φαίνεται να έκανε την συγκεκριμένη πρόταση στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Τραμπ
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν / Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS
Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές.

Για την συνάντηση με τον Ζελένσκι, «Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες Δευτέρα (18/8/2025) με τον Τραμπ, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε “όχι”», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Επίσης μια διπλωματική πηγή κοντά στις συνομιλίες, ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν στον Τραμπ ότι η πρόταση του Πούτιν «δεν φαινόταν καλή ιδέα».

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύνοδο κορυφής στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Φινλανδίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τραμπ δήλωσε ότι το επόμενο βήμα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, που διαρκούν πλέον τέσσερα χρόνια, θα ήταν μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ηγέτης έχει δηλώσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες ότι είναι έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή, η οποία έχει κοστίσει δεκάδες χιλιάδες ζωές και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Πούτιν είχε πει στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα ότι είναι ανοιχτός στην «ιδέα» των άμεσων συνομιλιών με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον βοηθό του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

