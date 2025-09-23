Τραμπ: «Oι χώρες του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους»

Λίγο μετά την ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιστεύει πως τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εάν εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους χωρίς άδεια, ανέφερε σε δηλώσεις του την Τρίτη 23.09.2025 από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ναι, το πιστεύω», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά, στη διάρκεια συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ωστόσο, απέφυγε να πει ξεκάθαρα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετείχαν σε μια τέτοια ενέργεια.

«Εξαρτάται από τις συνθήκες», είπε. «Αλλά ξέρετε, είμαστε στο πλευρό του ΝΑΤΟ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία, είναι πραγματικά καταπληκτικός», είπε ο Τραμπ για τον Ζελένσκι.

Τα μέλη της Συμμαχίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα τις τελευταίες εβδομάδες μετά από επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones και αεροσκάφη.

Επιπλέον, όπως ο ίδιος σημείωσε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως θα ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και είπε ότι θα συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο ίδιος επισήμανε πως επιζητά την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης εκ μέρους της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και ότι θα συζητήσει πώς θα αποτρέψει Ευρωπαίους από το να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας, χωρίς άδεια.

Αυτό συνέβη μία εβδομάδα αφότου ρωσικά drones και μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, γεγονός που οδήγησε σε άμεση απογείωση πολεμικών αεροσκαφών F-15 και F-35.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προειδοποίησαν τη Δευτέρα 22.09.2025 ότι θα καταρρίψουν ρωσικά αεροπλάνα ή drones σε περίπτωση νέων παραβιάσεων του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια μιας έντονης έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.