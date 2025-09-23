Κόσμος

Τραμπ: «Oι χώρες του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους»

«Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία, είναι πραγματικά καταπληκτικός», είπε ο Τραμπ για τον Ζελένσκι
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Photo / Reuters

Λίγο μετά την ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιστεύει πως τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εάν εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους χωρίς άδεια, ανέφερε σε δηλώσεις του την Τρίτη 23.09.2025 από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Ναι, το πιστεύω», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά, στη διάρκεια συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι
Photo / Reuters

Ωστόσο, απέφυγε να πει ξεκάθαρα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετείχαν σε μια τέτοια ενέργεια.

«Εξαρτάται από τις συνθήκες», είπε. «Αλλά ξέρετε, είμαστε στο πλευρό του ΝΑΤΟ».

«Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία, είναι πραγματικά καταπληκτικός», είπε ο Τραμπ για τον Ζελένσκι.

Τα μέλη της Συμμαχίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα τις τελευταίες εβδομάδες μετά από επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones και αεροσκάφη.

Επιπλέον, όπως ο ίδιος σημείωσε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως θα ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και είπε ότι θα συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο ίδιος επισήμανε πως επιζητά την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης εκ μέρους της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και ότι θα συζητήσει πώς θα αποτρέψει Ευρωπαίους από το να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας, χωρίς άδεια.

Αυτό συνέβη μία εβδομάδα αφότου ρωσικά drones και μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, γεγονός που οδήγησε σε άμεση απογείωση πολεμικών αεροσκαφών F-15 και F-35.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προειδοποίησαν τη Δευτέρα 22.09.2025 ότι θα καταρρίψουν ρωσικά αεροπλάνα ή drones σε περίπτωση νέων παραβιάσεων του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια μιας έντονης έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Καμία συμφωνία με την Ευρώπη – Ορατός ο κίνδυνος νέων κυρώσεων
Στον ΟΗΕ, το Ιράν και οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις για το πυρηνικό ζήτημα, χωρίς όμως να υπάρξει συμβιβασμός – Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αποκλείει κάθε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ
Συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Νέα Υόρκη
Η Nasa σχεδιάζει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη έπειτα από 50 χρόνια
Οι αστροναύτες Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, δεν θα προσεδαφιστούν στη Σελήνη, αλλά θα είναι οι πρώτοι που θα ταξιδέψουν πέρα από χαμηλή γήινη τροχιά από την εποχή του Apollo 17 το 1972
Το Artemis II 1
Παλαιστινιακό κράτος: Συγκεντρώσεις στη Δυτική Όχθη για τις διεθνείς αναγνωρίσεις
Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν σε πολλές πόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης για να γιορτάσουν το κύμα αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους, σε ένα κλίμα ανάμικτης χαράς και πικρίας
Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των δυτικών χωρών που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος
Γάζα: Η Ινδονησία έτοιμη να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, διαβεβαίωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να αναπτύξει στρατεύματα στο πλαίσιο μιας διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης στη Γάζα
Ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάнто, απευθύνεται στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 3
Newsit logo
Newsit logo