Η Ρωσία «τεστάρει» τις αντοχές του ΝΑΤΟ: MiG-31 αναχαιτίστηκαν σε Εσθονία και Βαλτική – Σε επιφυλακή ο μηχανισμός

Εσθονία, Πολωνία αλλά και η Σουηδία, μπήκε στη λίστα των χωρών που αντιμετώπισαν την προκλητικότητα της Ρωσίας στους αιθέρες, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου τους μόλις σε λίγες ώρες.

Η Ρωσία, προκαλεί ολοένα και περισσότερο μέσα στο ΝΑΤΟ, με τελευταίο κρούσμα σήμερα, Παρασκευή 19.09.2025, την αναχαίτιση από τους Σουηδούς, τριών ρωσικών μαχητικών MiG-31, πάνω από τη Βαλτική θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σουηδικά μαχητικά JAS 39 αναχαίτισαν σήμερα τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, με τη Σουηδία να δηλώνει πάντα έτοιμη να διασφαλίσει και να προστατεύσει την ακεραιότητα του εναέριου χώρου της μαζί με τους συμμάχους της.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα το ένα από τα ρωσικά MiG-31 εθεάθη οπλισμένο με τρεις πυραύλους αέρος-αέρος μικρού βεληνεκούς R-73 (AA-11 Archer).

Following a violation of Estonian air space, Swedish JAS 39 fighters intercepted and monitored three Russian MiG-31 fighter jets over the Baltic Sea today. Sweden is always ready to ensure the safety, security and integrity of our airspace together with our allies.#WeAreNATO pic.twitter.com/gpTbmngiKc ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 19, 2025

Νωρίτερα, ο εσθονός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση απειλής σε ένα από τα μέλη του, μετά την εισβολή τριών ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της.

Ακόμη, δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, κατήγγειλαν οι Πολωνοί, που ήδη έχουν ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της, πριν από λίγες ημέρες.

BREAKING:



Two Russian fighter jets have performed a low pass (around 150 m) over the Poland’s Petrobaltic platform for oil and gas in the Baltic Sea.



The low pass violated the platform’s safety zone. The Polish Armed Forces have been placed on alert. pic.twitter.com/pBnILEbDEb — Visegrád 24 (@visegrad24) September 19, 2025

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών

Μετά την παραβίαση από τα ρωσικά μαχητικά στην Εσθονία, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Κάθε παραβίαση κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία, αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Στεκόμαστε με πλήρη αλληλεγγύη δίπλα στους Εσθονούς εταίρους μας.»

Greece unequivocally condemns today’s violation of Estonian airspace. Any violation of state borders, be it air, sea or land borders, constitutes a clear breach of international law and is unacceptable. We stand in full solidarity with our Estonian partners. pic.twitter.com/dVCZkJ9WCr — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 19, 2025

Το χρονικό των ρωσικών παραβιάσεων

Τα ρωσικά μαχητικά μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και τότε F-35 της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας σηκώθηκαν από το Άμαρι που βρίσκονταν στο πλαίσιο της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του NATO στη Βαλτική και συνόδευσαν τα MiG-31 εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου.

Τα ρωσικά αεροσκάφη δεν είχαν σχέδια πτήσης, είχαν κλειστούς τους πομπούς τους και κατά τη διάρκεια της πτήσης τους, δεν διέθεταν αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία με τον εσθονικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Μόλις βγήκαν από τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη JAS 39 Gripen παρακολούθησαν και αναχαίτισαν τα ρωσικά MiG-31 πάνω από τη Βαλτική.

Η σουηδική Πολεμική Αεροπορία δημοσίευσε φωτογραφίες από τα ρωσικά μαχητικά, τα οποία φαίνεται να είναι εξοπλισμένα με πυραύλους αέρος – αέρος R-73.

Το ΝΑΤΟ θα συγκαλέσει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε ικανοποίηση σήμερα για τη «γρήγορη και αποφασιστική» απάντηση που δόθηκε μετά την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. «Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε απόψε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας για διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.

Η Ουκρανία κατήγγειλε την «κλιμάκωση» εκ μέρους της Ρωσίας μετά την αναχαίτιση τριών ρωσικών MiG-31 από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, αφότου τα ρωσικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. «Η εισβολή συνιστά νέα κλιμάκωση από τη Ρωσία και άμεση απειλή για τη διατλαντική ασφάλεια», έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στην πλατφόρμα X. «Όσο δεν λαμβάνει μια πραγματικά σθεναρή απάντηση, (η Ρωσία) θα γίνεται μόνο πιο αλαζονική και επιθετική», δήλωσε.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί, μετά την αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που, σύμφωνα με την Εσθονία, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σε μια «θρασεία» εισβολή. Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι η παραβίαση του εσθονικού εναερίου χώρου από τη Ρωσία είναι απαράδεκτη και ότι η Εσθονία έχει την πλήρη αλληλεγγύη της Γερμανίας. «Με την άμεση αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, αποδεικνύουμε ότι το NATO είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί», έγραψε ο Βάντεφουλ στο X.

Η Γαλλία, η οποία διαθέτει στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, που έχει τη βάση της στην Εσθονία, χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις εισβολές ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στις χώρες της Βαλτικής. «Η εισβολή αυτή στην Εσθονία είναι πρωτοφανής εδώ και 20 και πλέον χρόνια», έγραψε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι η παραβίαση από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη του εναερίου χώρου της Εσθονίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ σήμερα, ήταν η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες. «Η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας είναι η τρίτη παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ τις τελευταίες ημέρες», έγραψε ο Χίλι στην πλατφόρμα Χ. «Ωστόσο η επιθετικότητα του Πούτιν χρησιμεύει μόνο στην ενίσχυση της ενότητας του ΝΑΤΟ και της αποφασιστικότητάς μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας».