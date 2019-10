Τραμπ – Πελόζι: Άνευ προηγουμένου ξεκατίνιασμα με βαριές εκφράσεις!

Ντόναλντ Τραμπ και Νάνσι Πελόζι είναι ορκισμένοι εχθροί, όλοι το ξέρουν αυτό. Οι βαρύτατες εκφράσεις που ανταλλάσσουν τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος και η επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων αφήνουν τους πάντες… άφωνους.

Είναι μια κόντρα που κρατάει χρόνια. Έγινε πιο έντονη μετά την απόφαση των Δημοκρατικών να κινήσουν τις διαδικασίες για έρευνα σε βάρος του Τραμπ και πιθανή καθαίρεσή του για το θέμα της Ουκρανίας. Και όσα έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα ΗΠΑ) στον Λευκό Οίκο δεν τιμούν κανέναν από τους δυο.

Κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστός για τα ξεσπάσματα και τις ύβρεις τους αντιπάλους του, πολλοί περίμεναν μια άλλη στάση από τη Νάνσι Πελόζι.

Όταν χθες βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο για να συναντήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο οι ηγέτες του Δημοκρατικού κόμματος, κανείς δεν περίμενε τα όσα θα επακολουθούσαν. Η συνάντηση κράτησε λίγο. Και επισκιάστηκε από τις ύβρεις που αντάλλαξαν Τραμπ και Πελόζι.

Έξω από τον Λευκό Οίκο, η Νάνσι Πελόζι στι δηλώσεις της ανακοίνωσε ότι η συνάντηση τελείωσε γρήγορα γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν «σε σύγχυση». «Σε αυτό που ήμασταν μάρτυρες από την μεριά του προέδρου, ήταν σε σύγχυση. Είναι λυπηρό να το λέω» είπε η Πελόζι έξω από τον Λευκό Οίκο.

Τον χαρακτήρισε «κλονισμένο» εξαιτίας της… μαχαιριάς που δέχτηκε από μέλη των Ρεπουμπλικάνων, που συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς και καταδίκασαν την πολιτική του στη Συρία και την αποχώρηση των Αμερικανών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πελόζι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εκνευρισμένος από την αρχή της κλειστής συνάντησης, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των Ρεπουμπλικάνων που συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς στην ψηφοφορία που έγινε στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Νομίζω ότι αυτή η ψηφοφορία, το μέγεθος της ψηφοφορίας, καθώς σε αναλογία 2 προς έναν οι Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν αντίθετα με την ενέργεια του προέδρου, του προκάλεσε έκπληξη. Επειδή αυτό τον ταρακούνησε».

Μέσα στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ τη χαρακτήρισε «πολιτικό τρίτης διαλογής», με αποτέλεσμα η συνάντηση να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ένα πινγκ πονγκ ύβρεων. Η Πελόζι, σε δηλώσεις της στο Καπιτώλιο επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ την αποκάλεσε «πολιτικό τρίτης δημοτικού».

Οι Δημοκρατικοί είχαν προσδοκίες για την συνάντηση με τον Τραμπ, ενώ μετά την έξοδό τους εξέφρασαν παράπονα, καθώς περίμεναν από τον Αμερικανό πρόεδρο να τους παρουσιάσει λεπτομέρειες για ένα σχέδιο αντιμετώπισης της “κρίσης” που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Συρία. Ωστόσο, αντί για την ανακοίνωση ενός σχεδίου οι Δημοκρατικοί ήρθαν αντιμέτωποι με μία υποτιμητική γλώσσα από τον Τραμπ για τους Δημοκρατικούς που είναι μέλη του Κογκρέσου, αλλά και για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Στα όσα είπε η Πελόζι αλλά και οι Δημοκρατικοί δεν θα μπορούσαν να μείνουν αναπάντητα, ειδικά από έναν άνθρωπο όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε παράκρουση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ tweet-αρε και επιτέθηκε προσωπικά στην Πελόζι, χαρακτηρίζοντάς την, ούτε λίγο ούτε πολύ, ψυχικά ασθενή!

«Η Νάνσι Πελόζι χρειάζεται άμεσα βοήθεια. Είτε κάτι πάει στραβά μαζί της στα «ψηλά» (σ.σ. προφανώς εννοεί στο κεφάλι της) είτε απλά δεν της αρέσει η σπουδαία πατρίδα μας. Κατέρρευσε σε Λευκό Οίκο σήμερα (σ.σ. χθες). Ήταν πολύ λυπηρό να το βλέπεις. Προσευχηθείτε για εκείνη, είναι ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος» έγραψε ο Τραμπ.

Nancy Pelosi needs help fast! There is either something wrong with her “upstairs,” or she just plain doesn’t like our great Country. She had a total meltdown in the White House today. It was very sad to watch. Pray for her, she is a very sick person!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019