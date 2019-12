Αυτή τη φορά το επιτελείο του Τραμπ ήταν αυτό που δημοσίευσε ένα βίντεο τραγελαφικό, που δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο ως… Thanos !

Ο Thanos είναι ο υπερκακός της Marvel, μια πανίσχυρη οντότητα στις ταινίες των Avengers, ο οποίος στο “Infinity War” με ένα “χτύπημα” των δαχτύλων αφανίζει την μισή ζωή στο σύμπαν.

Βέβαια αυτά φαίνεται πως ήταν ασήμαντες λεπτομέρειες για τους εμπνευστές του βίντεο, οι οποίοι έβαλαν το κεφάλι του Τραμπ σε αυτό του Thanos, ο οποίος με μια του κίνηση… αφανίζει την Νάνσι Πελόζι και τους Δημοκρατικούς που διεξάγουν την έρευνα εναντίον του!

House Democrats can push their sham impeachment all they want.

President Trump's re-election is . pic.twitter.com/O7o02S26nS

— Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) 10 Δεκεμβρίου 2019